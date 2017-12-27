Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты в «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет выясняет, почему сотрудникам «ВИМ-Авиа» задолжали почти полмиллиарда рублей.

Как сообщили 27 декабря в пресс-службе СК, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следствие установило, что руководство «ВИМ-Авиа», «осознавая противоправность своего бездействия по невыполнению обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством... умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев», – говорится в сообщении СК. По данным следователей, на 19 декабря 2017-го задолженность составила свыше 490 млн рублей.

Напомним, сегодня, 27 декабря, восемь бывших сотрудников компании «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в аэропорту «Домодедово». Они направили в Следственный комитет заявление о хищении их зарплат. Реакция последовала незамедлительно.