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27.12.2017 19:01

Из аварийного дома на Некрасова на месяц переселили 10 человек

В здании дореволюционной постройки на улице Некрасова начались работы по укреплению стены, которая дала трещину. Жильцов двух квартир, одна из которых коммунальная, переселили в маневренный фонд. 

Как сообщает 27 декабря администрация Центрального района, из дома горожан переселили на все праздники, работы планируется завершить до конца января 2018 года. В маневренный фонд вынуждены были переехать 10 жильцов дома №1 по улице Некрасова, это 5 семей, четыре из которых живут в коммунальной квартире. 

Напомним, об аварийной ситуации стало известно еще в конце прошлой недели, по дому пошла трещина, которая, кроме жильцов, вынудила свернуться владельцев магазина фототехники на первом этаже. Как накануне писала «Фонтанка», деформированную несущую стену жилищники оставили на совести управляющей компании ООО «ЖКС № 1 Центрального района». Организация нарушила правила технической эксплуатации, за что поплатилась административным протоколом и дорогостоящим ремонтом. 


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