«Фонтанка» за 60 секунд – 27 декабря

Злые языки утверждают, что нападавший с ножом на водителя школьного автобуса сдался только после того, как торговым палаткам членов азербайджанской диаспоры пообещали незабываемые приключения с участием надзорных ведомств. Слаб человек, и мораль его держится исключительно на экономических основаниях.

Год и семь месяцев провел под арестом Шерзод Жумаев, вся вина которого – в попытке вытащить из борделя возлюбленную. А грозило ему 12 лет. Но случилось чудо: суд впервые гласно признал, что полиция покровительствует проституции и фабрикует уголовные дела против неугодных.

Обещали? А мы записываем! Перечень того, что должно появиться у петербуржцев в 2018 году, с указанием причастных и ответственных.

А еще говорят, что главный тренер «Зенита» Манчини заскучал в России. Он осознал, что здесь отнюдь не Рио-де-Жанейро и даже не Италия.

«Деловой Петербург» купили. Поговаривают, что первый вопрос, который задали редакционные барышни, – женат ли покупатель, миллиардер и владелец РБК Григорий Березкин. Порадовать барышень, увы, нечем.

Неву хотят признать достопримечательным местом. С соответствующими ограничениями застройки. Звучит неплохо, но на деле главная река Петербурга может превратиться в феноменальный источник коррупции.

Выяснилось, за какую литературу петербуржцы проголосовали рублем. Судя по статистике, мы интересуемся разнообразным. Как выйти замуж, как стать героем бомбейских трущоб, как правильно петь гимн РФ. Что это с нами, а?

А вот вам добрая новость: топ-менеджер банка очищал машину от снега, и пока он махал щеткой, у него украли сумку с пистолетом и 100 тысячами рублей. И представляете, он даже не расстроился! Желаем вам в новом году такого же самообладания и такой же зарплаты.

Напоследок объясняем, как отличить по-настоящему хорошие медицинские учреждения Петербурга от всех остальных.