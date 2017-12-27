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28.12.2017 10:30

Петербуржцы собрали для нуждающихся больше 700 подарочных наборов

«Ночлежка» начала раздачу новогодних подарков, которые собрали благодаря неравнодушным петербуржцам. Всего было собрано 700 подарочных комплектов.

Как рассказали в благотворительной организации, в каждый набор входит банка тушёнки, банка рыбных консервов, пюре или лапша быстрого приготовления, пачка печенья, чай, сахар, конфеты, мандарины и многое другое, что необходимо бездомному человеку. Кроме того, в наборах лежат еще шерстяные шарфы, варежки, шапки и носки, которые волонтёры проекта «Хурма» вязали по всей России и даже присылали из-за границы.

Подарки раздают на стоянках «Ночного автобуса» и в трёх пунктах обогрева «Ночлежки». А жильцы приюта «Ночлежки» найдут свои подарки 31 декабря под ёлкой, которая стоит в комнате отдыха на Боровой, 112Б.

«Кроме 700 новогодних комплектов добрые люди снабдили «Ночлежку» предметами гигиены и долго хранящимися продуктами почти на два месяца. И это очень здорово – мы продолжим раздавать такие необходимые бездомным людям вещи после каникул. А вообще есть такое чувство, что нашу новогоднюю акцию «Мандаринка и тушёнка» поддерживал весь город! Спасибо всем, без кого она бы не состоялась», – сказала Виктория Рыжкова, координатор проектов благотворительной организации «Ночлежка».

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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
05.12.2017 18:14

Из бараков – в новостройку

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