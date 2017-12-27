Константин Зырянов завершил игровую карьеру и возглавил «Зенит-2»

Трехкратный чемпион России Константин Зырянов завершил игровую карьеру. Как сообщает 27 декабря пресс-служба футбольного клуба «Зенит», он назначен главным тренером второй команды сине-бело-голубых.

Первый официальный матч под его руководством «Зенит-2» проведет 4 марта 2018 года в Калининграде против «Балтики».

Напомним, Зырянов перешел в «Зенит» в марте 2007-го. В составе петербургской команды он провел 286 матчей, побеждал в РФПЛ, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА и неоднократно признавался лучшим игроком и полузащитником страны по различным версиям.

С 2014-го по 2017-й выступал за «Зенит-2» в статусе играющего тренера. Он помог команде одержать победу во 2-м дивизионе и закрепиться в первенстве ФНЛ.