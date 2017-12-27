На дорогах Петербурга — вечерние 8 баллов

В вечерний час пик в Петербурге собрались 8-балльные пробки.

Особенно плотное движение на Софийской улице, Витебском и Приморском проспектах. На Невском в районе Литейного движение затруднил троллейбус. Многокилометровый затор скопился на юге КАД.

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Тем временем, «пробка» скапливается и в метро. Очевидцы в соцсетях выложили фотографии со станции «Площадь Восстания», где на переходе толпа медленно двигается к поездам. «Все сразу куда-то срочно поехали», – недоумевают горожане. Столпотворение пока замечено только на одной станции. Вероятно, это связано с тем, что там расположены сразу два крупных торговых центра.