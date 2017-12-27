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27.12.2017 18:47

Анатолий Давыдов завершает тренерскую карьеру — он возглавит Академию «Зенита»

Чемпион СССР 1984 года в составе футбольного клуба «Зенит» Анатолий Давыдов возглавил футбольную академию сине-бело-голубых. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба «Зенита».

Давыдов будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях. В качестве тренера Давыдов работал в «Зените» (на его счету — победа в Кубке России в 1999-м и бронзовые медали чемпионата в 2009-м), «Зените-м», «Металлурге» из Липецка, «Сибири», «Текстильщике» и «Томи», а в 2017-м возглавил выступающий в ФНЛ «Зенит-2».


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