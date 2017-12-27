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Общество
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27.12.2017 18:38

Верховный суд рассмотрит иск Telegram к ФСБ о рассекречивании переписки

Верховный суд зарегистрировал и передал на рассмотрение исковое заявление компании-владельца мессенджера Telegram к Федеральной службе безопасности России. Оспаривается законность приказа, фактически дающего право доступа к личной переписке пользователей.

Как следует из картотеки Верховного суда, накануне, 26 декабря, поступил иск Telegram LLP о признании недействующим приказа ФСБ № 432 от 19 июля 2016 года «Об утверждении порядка предоставления в ФСБ информации, необходимой для декодирования электронных сообщений».

Представители Telegram полагают, что приказ спецслужбы не имеет юридической силы. Он опирается на поправки в федеральное законодательство, которые вступили в силу на следующий день после подписания приказа. Ведомственная норма ФСБ, по мнению истца, нарушает тайну личной переписки, так как допускает внесудебный доступ.

Поводом для обращения в Верховный суд стало требование ФСБ к Telegram предоставить ключи дешифровки. О том, насколько сама спецслужба относилась серьезно к запросу, можно судить по электронному адресу, на который эти самые ключи должны быть присланы, – fsb@fsb.ru. Этим ящиком пользуются сотрудники пресс-службы.

Мещанский суд Москвы 12 декабря оставил в силе решение оштрафовать Telegram на 800 тысяч рублей за отказ в доступе к переписке. ФСБ мотивировала требование расследованием теракта в Петербурге, но адвокаты обвиняемых утверждают, что они мессенджером не пользовались, а с апреля 2017 года находятся под арестом. Запрашиваемая ФСБ информация касалась июля 2017-го.


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http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
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