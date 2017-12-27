Петербуржцы взяли 20 наград на соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью

Петербуржцы завоевали два десятка наград на Всероссийских соревнованиях «Кубок Петра I» и Кубок России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

На соревнования в Северную столицу в этом году приехало более 140 спортсменов из 33 регионов России. Теннисисты из Петербурга и Ленинградской области в общей сложности завоевали 20 наград. Только в личном зачете среди женщин петербурженки выиграть в различных классах 9 медалей (3 золота, 4 серебра и 2 бронзы). В одиночных выступлениях мужчинам удалось взять три бронзы. А в активе команд восемь наград.

Организаторами турниров выступили традиционно выступили комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Федерация Спорта Инвалидов Санкт-Петербурга. Также поддержку в проведении состязаний вместе со своими партнерами оказал БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».

Напомним, что «Кубок Петра I» – это старейшие в России соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир проводится ежегодно в Петербурге с 1998 года.