Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

Еще
08:01 28.12.2017
Пришлите свою новость!
02:20
Прогремевшая в Каннах “Молодая женщина” выходит в прокат
02:02
У Манежа вырос волшебный лес и нос
01:44
Дети спасут динозавра от военных - на большой экране
01:29
Джазовый трубач Эрик Трюффаз проведет Elegia Session на Новой Сцене Александринки
01:21
Исполнитель взрыва в «Перекрестке» попал на видео
01:11
Авторы “Легенды №17” сыграют в баскетбол
01:04
Смольный: В больницах Петербурга остаются 9 пострадавших при взрыве в "Перекрестке"
00:28
Почетный президент РФС рассказал о возможных терактах во время ЧМ-2018
00:18
ГУП «ТЭК» закончил ремонт лопнувшей на Ветеранов трубы
00:12
Архсовет Москвы одобрил проект подземного ТЦ на Павелецкой площади
27/12
Штаб по непризнанному терактом взрыву в Петербурге возглавляет Национальный антитеррористический комитет
27/12
В Турции при стрельбе в школе пострадали шесть человек
27/12
После взрыва на Кондратьевском произошло отвратительное ДТП
27/12
В ДТП из 8 машин на КАД пострадали трое
27/12
CAS не получал от Мутко иска на решение МОК
27/12
Переход с «Владимирской» на «Достоевскую» открыт
27/12
Пострадавшая при взрыве в «Перекрестке»: я услышала глухой хлопок и увидела бледно-голубую вспышку
27/12
Системы ПВО России в Сирии перехватили ракеты боевиков
27/12
Х5 Retail Group: Одна из госпитализированных - кассир магазина
27/12
Трижды за вечер в Петербурге микроавтобусы «боролись» с общественным транспортом
27/12
Коалиция США отказалась воевать в подконтрольных властям районах Сирии
27/12
ДТП на КАД остановило движение по внутреннему кольцу
27/12
СМИ: В Бангладеш столкнулись два Як-130
27/12
«Ладожскую» проверили, ничего опасного не нашли
27/12
Российское жилье на вторичном рынке подешевело
27/12
Теплосеть на Пражской восстановлена
27/12
Закрыта станция «Достоевская» и переход на «Владимирскую»
27/12
Смольный: На Кондратьевском один человек получил тяжелые травмы
27/12
Путин счел уходящий год достойным для России
27/12
Градсовет Ленобласти рассмотрел поправки в генплан Аннино и Мурино
27/12
СК: В «Перекрестке» взорвалось самодельное взрывное устройство
27/12
«Ладожская» закрыта на вход и выход
27/12
Движение на площади Калинина восстановлено
27/12
Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в супермаркете
27/12
Площадь Калинина оцеплена, Кондратьевский встал из-за взрыва в «Перекрестке»
27/12
После взрыва в «Перекрестке» госпитализированы 9 человек
27/12
Взрыв в «Перекрестке» квалифицирован как покушение на убийство
27/12
Объявлена дата начала показа «Довлатова» в российских кинотеатрах
27/12
ФСБ приехала на взрыв в «Перекрестке»
27/12
Кадыров ответил Facebook на блокировку аккаунта
27/12
В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв
27/12
Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты в «ВИМ-Авиа»
27/12
Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры
27/12
Из аварийного дома на Некрасова на месяц переселили 10 человек
27/12
«Фонтанка» за 60 секунд – 27 декабря
27/12
Петербуржцы взяли 20 наград на соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью
27/12
Константин Зырянов завершил игровую карьеру и возглавил «Зенит-2»
27/12
На дорогах Петербурга — вечерние 8 баллов
27/12
Анатолий Давыдов завершает тренерскую карьеру — он возглавит Академию «Зенита»
27/12
Верховный суд рассмотрит иск Telegram к ФСБ о рассекречивании переписки
27/12
Энергетики в Карелии полмесяца работают круглосуточно, снег и ветер продолжают обрывать провода
27/12
Тренировочные площадки к ЧМ-2018 будут сдавать в эксплуатацию до апреля
27/12
Суд прекратил преследование убитого соучастника Михальченко
27/12
НКО впервые оштрафовали в Петербурге за ссылку на нежелательные организации
27/12
Экс-главе управления СК по ЦАО Москвы предъявлено обвинение по делу Шакро Молодого
27/12
Аспирант СПбГУ открыл новый минерал батагаит
27/12
Платную парковку в центре Петербурга снег занял бесплатно
27/12
Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в «Домодедово» и пожаловались Бастрыкину
27/12
Протаранившие МАПП «Торфяновка» сами сдались властям
27/12
Рогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы
27/12
ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза
27/12
Главред «ДП»: Другие варианты смены акционеров нравились нам меньше
27/12
«Росфото» выложило в Сеть коллекцию фотографий Петербурга XIX века
27/12
Игорь Албин решил пожить с бородой
27/12
В Приморье за взятку при строительстве космодрома “Восточный” арестован руководитель госкомпании
27/12
Facebook: Мы заблокировали Кадырова из-за санкций США
27/12
Стрелок с московской фабрики «Меньшевик» скрылся от полиции
27/12
Менеджеры автосалонов Петербурга, заработавшие 11 млн на «мелком шрифте», наказаны условно
27/12
Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»
27/12
ДТП с бетономешалкой на КАД вынудило водителей ехать задом
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
27.12.2017 19:06

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

С 27 декабря банкоматы ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры ЦБ РФ номиналом 200 и 2000 рублей. На данный момент в России около 2000 таких устройств, но их количество растет с каждым днём.
Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

«Обновление шаблонов валют поставщики наших банкоматов произвели всего за полтора месяца. Полностью оборудование нашего парка устройств для работы с новыми купюрами мы завершим в первой половине 2018 года», – прокомментировал руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

Напомним, что новые банкноты были представлены Банком России 12 ноября 2017 года. Для того чтобы проверить купюру на подлинность, необязательно запоминать все защитные рисунки и знаки, достаточно приложить смартфон к QR-коду — и вы попадаете на сайт Центробанка, где есть вся информация. Новые деньги сделаны из особой хлопковой бумаги, пропитанной полимерными веществами, так что машинная стирка им не страшна.

Центробанк призывает россиян не хранить новые денежные знаки как сувенирную продукцию, но на многих нумизматических ресурсах купюры со стартовой серией АА продают с существенной наценкой.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29

Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»

Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
pixabay.com
21.12.2017 10:00

В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии

Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14

Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры
Главред «ДП»: Другие варианты смены акционеров нравились нам меньше
В Приморье за взятку при строительстве космодрома “Восточный” арестован руководитель госкомпании
Клиентов Job.ru заберет HeadHunter
«Алмаз-Антей» избавится от советских бомбоубежищ в Петербурге
Цены на нефть достигли максимума за два года
Из Петербурга в Пизу полетит лоукостер
«Россия» начала летать из Пулково в Барселону и Женеву
Петербургская сбытовая компания грозит отключить от света «Ленфильм» и «Метрострой»
СМИ: Инвесторы вывели с российского рынка рекордную сумму - $900 млн
Город зовет инвесторов в круиз
“Бейрут” загладил вину
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
ЛАЭС рассказала о рекордах 2017 года
Fazer заморозил хлеб в Петербурге
Что заработал и потерял Петербург на наружной рекламе
Как вести бизнес по-фински
«Ленводхоз» теряет контракты
Штрихкод нарисовали мимо кассы
Хакеры берут выше
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Исполнитель взрыва в «Перекрестке» попал на видео

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

"Фонтанка.ру"

ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза

Новости компаний
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29
Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»
Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
pixabay.com
21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14
Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
https://pixabay.com
18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
14.12.2017 11:47
ЮИТ сдал ЖК «Смольный проспект», спроектированный Рикардо Бофиллом
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию элитного жилого комплекса «Смольный проспект», располагающегося рядом с ансамблем Смольного
ЖК «Чистое небо»/Setl City
11.12.2017 17:32
Стартовали продажи шестой очереди ЖК «Чистое небо»
«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новой очереди ЖК «Чистое небо», который девелопер Setl City возводит в активно развивающейся части Приморского района – микрорайоне Каменка
Фото предоставлено команией ООО «Исток Аудио Трейдинг»
11.12.2017 08:00
Исток Синхро обеспечивает двустороннее общение с неслышащими посетителями
Ведущая отечественная компания по разработке и производству реабилитационных средств для людей с ограниченными возможностями представила новую технологию, которая позволяет одновременно передавать информацию на слуховой аппарат и транслировать ее в виде текста на дисплее.
Сергей Панин, генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»
08.12.2017 19:19
Гендиректор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» награжден почетным знаком
Генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») награжден Почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга»
07.12.2017 16:20
Банк «Санкт-Петербург» выпустил премиальную карту для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт – премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платёжной системы Visa, сочетающая в себе удобство корпоративной карты и бизнес-сервисы премиум-класса
Sukhoi Superjet 100, фото: ПАО «Аэрофлот»
07.12.2017 13:18
Аэрофлот провел конкурс для будущих пилотов воздушных судов Sukhoi Superjet 100
Определены победители конкурса «Лучший в небе» для будущих пилотов российских воздушных судов Sukhoi Superjet 100
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.