Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

С 27 декабря банкоматы ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры ЦБ РФ номиналом 200 и 2000 рублей. На данный момент в России около 2000 таких устройств, но их количество растет с каждым днём.

«Обновление шаблонов валют поставщики наших банкоматов произвели всего за полтора месяца. Полностью оборудование нашего парка устройств для работы с новыми купюрами мы завершим в первой половине 2018 года», – прокомментировал руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

Напомним, что новые банкноты были представлены Банком России 12 ноября 2017 года. Для того чтобы проверить купюру на подлинность, необязательно запоминать все защитные рисунки и знаки, достаточно приложить смартфон к QR-коду — и вы попадаете на сайт Центробанка, где есть вся информация. Новые деньги сделаны из особой хлопковой бумаги, пропитанной полимерными веществами, так что машинная стирка им не страшна.

Центробанк призывает россиян не хранить новые денежные знаки как сувенирную продукцию, но на многих нумизматических ресурсах купюры со стартовой серией АА продают с существенной наценкой.