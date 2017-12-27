Энергетики в Карелии полмесяца работают круглосуточно, снег и ветер продолжают обрывать провода

С начала декабря погодные условия заставили карельских энергетиков работать в круглосуточном режиме. Штормовой циклон «Ивен» в середине месяца оставил без света в общей сложности 40 городов и деревень. Теперь он сменился потеплением и мокрым снегом, который продолжает обрывать провода.

По данным «Карелэнерго», на 25 декабря повреждения на линиях электропередачи были зафиксированы в шести деревнях, без света оставались больше двух с половиной тысяч жителей населенных пунктов, во многих из которых электричество — единственное благо цивилизации.

В круглосуточном режиме энергетики работают с 9 декабря, когда на регион обрушилась стихия, которой даже дали имя — циклон «Ивен». Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, не переставая шел снег, причем коснулось это практически всей республики разом. Пик непогоды пришелся на 12 – 13-е числа, без света оставались около 40 населенных пунктов, это почти 8 тысяч человек. Ликвидировали обрывы 92 бригады, помогать региональным аварийщикам приехали коллеги из «Псковэнерго», «Новгородэнерго», «Вологдаэнерго», «Колэнерго», Федеральной сетевой компании и подрядных организаций. Усложняла работу все та же «Ивен» — по карельскому бездорожью и занесенным дорогам пробраться к некоторым участкам ЛЭП можно только на снегоходах, но мокрый, налипающий на гусеницы снег не позволял их использовать. Энергетиков забрасывали в лесополосу с помощью вертолетов, помогали спасатели МЧС. В другие точки сотрудники «Карелэнерго» добирались с помощью гусеничных или колесных вездеходов, но по пути приходилось распиливать поваленные деревья. Там, где устранить технологическое нарушение оперативно не удавалось, бригады использовали резервные источники, РИСЭ. В пик непогоды было задействовано 29 таких источников.

«Те массовые отключения, которые происходили в сетях «Карелэнерго» с 9 декабря, связаны исключительно с неблагоприятными погодными условиями. Сложно бороться со стихией, наша задача – оперативно ликвидировать ее последствия», – комментирует ситуацию директор «Карелэнерго» Денис Осьмов.

Прогноз погоды карельским энергетикам передохнуть не позволяет — на 27 декабря синоптики обещают ветер до 14 м/с, мокрый снег и гололед, в том числе сосульки образуются на проводах. Готовы к использованию 11 РИСЭ и еще 21 генератор, в просеках, кроме энергетиков, работают бригады лесорубов.