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Чемпионат мира по футболу 2018
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27.12.2017 18:20

Тренировочные площадки к ЧМ-2018 будут сдавать в эксплуатацию до апреля

Первую из трех строящихся тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года сдадут на этой неделе. Последнюю — в апреле. 

О результатах объезда по объектам 27 декабря сообщает пресс-служба комитета по строительству. Один из них расположен на Госпитальной улице в Павловске, сейчас здесь расположен стадион «Олимпиец» 1970 года постройки. Конкурс объявили в конце октября, контракт на 374 млн рублей заключили 30 ноября. Подрядчик ООО «РосСтройМонтаж». В результате работ должно появиться поле с натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, тренерскими комнатами, тренажерными залами, кабинетами администрации и другие объекты. Пока возводят второй этаж административного корпуса, в корпусе команд № 1 закончен первый этаж, во втором командном корпусе проводятся работы по  кирпичной кладке второго этажа. Электроснабжение и водоснабжение выполнено в полном объеме. Завершить работы планируется в апреле 2018 года.

Тот же «РосСтройМонтаж» является подрядчиком по строительству тренировочной площадки СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного района на Объездной улице в Зеленогорске за 340 млн рублей. Объект надо было сдать еще к Кубку Конфедераций, однако работы шли с отставанием от графика. Сейчас устранены замечания службы государственного строительного надзора, получены все справки по подключению к инженерным сетям и заключение о соответствии. Ввод объекта планируется до 29 декабря 2017 года.

Третья площадка расположена на Михайловской улице в Ломоносове. Подрядчиком на реконструкции является ООО «Гидропромстрой», стоимость контракта — 352 млн рублей. В конце ноября из-за низких темпов работ и.о. первого зампредседателя комстроя Юрий Забашта заявил, что «генеральному директору подрядной организации необходимо переезжать на объект и на постоянной основе в ручном режиме контролировать окончание строительных работ». 4 декабря Забашта подчеркнул, что к 10 декабря подрядной компании необходимо закончить работы по кровле и к 15 декабря по фасаду. «Это последний срок, который дает комитет, больше переносов не будет!» – говорил чиновник. С тех пор были установлены кровля, мачты освещения, заканчивается отделка. Пресловутые работы по фасаду не закончены, но на завершающей стадии. Ввод запланирован на февраль.


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