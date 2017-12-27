Суд прекратил преследование убитого соучастника Михальченко

Басманный суд Москвы прекратил уголовное преследование убитого предпринимателя Ильи Пичко. Его не успели допросить и огласят показания, данные на предварительном следствии.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Роман Полухин, 27 декабря в Басманный суд было представлено нотариально заверенное согласие отца и матери Пичко о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

«Показания погибшего огласят из протоколов допросов», – уточнил защитник.

Илья Пичко проходил по делу миллиардера Дмитрия Михальченко, в интересах которого, как полагает обвинение, из-за границы под видом строительного герметика ввозился элитный алкоголь. Компания Пичко значилась получателем груза. Разница таможенных платежей составила 18 млн рублей. Формально она погашена Пичко, но денежные средства выделены структурами Дмитрия Михальченко.

Илья Пичко убит 8 декабря после встречи со сборщиком мебели Виктором Деминым. Мужчины предположительно не сошлись в сроках исполнения заказа на кухню. Тело предпринимателя вывезли в лес поселка Ильичево, Демин скрывался больше недели, но он был обречен. После того, как Пичко не явился на очередное заседание в Басманный суд, на его поиски, учитывая личность Михальченко, был брошен центральный аппарат ФСБ.

Илью Пичко похоронили в Анапе, где в настоящее время живут его родители.