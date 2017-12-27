НКО впервые оштрафовали в Петербурге за ссылку на нежелательные организации

Мировой судья в Петербурге оштрафовал на 50 тысяч рублей некоммерческую организацию «Центр независимых социологических исследований» (ЦНСИ) за размещение ссылок на фонды, которые включены Минюстом в список нежелательных.

О первом штрафе, выписанном после того, как вступил в силу закон, запрещающий ссылаться на нежелательные организации, 27 декабря сообщает горпрокуратура. Проверяли НКО в надзоре Центрального района, внимательное изучение сайта ЦНСИ выявило упоминание сразу двух фондов из списка Минюста — OSI Assistance Foundation и Open Society Foundation («Содействие» и «Открытое общество» Джорджа Сороса). Доступ к этим сайтам генпрокуратура запретила 12 декабря, с этого же времени административные меры, вплоть до блокировки, грозят и тем ресурсам, которые будут их цитировать или на них ссылаться. В сам перечень нежелательных оба фонда попали в октябре этого года.

Решение суд принимал, несмотря на то что, по словам юриста, представлявшего интересы НКО, ЦНСИ был лишен права на защиту и в деле был допущен целый ряд процессуальных ошибок. Об этом адвокат сообщил изданию Cogita.ru. ЦНСИ намерен решение обжаловать.