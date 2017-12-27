Экс-главе управления СК по ЦАО Москвы предъявлено обвинение по делу Шакро Молодого

Лефортовский суд Москвы предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере экс-главе следственного управления СК России по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко.

Об этом 27 декабря пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости». Пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова заявила агентству: «В адрес Лефортовского суда поступил материал и ходатайство СУФСБ России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Крамаренко Алексея Игоревича. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)».

Напомним, о задержании Крамаренко стало известно 26 декабря поздно вечером. В СМИ сообщали, что высокопоставленный следователь якобы принимал участие в незаконном освобождении из-под стражи Андрея Кочуйкова (Итальянца) – соратника вора в законе Захария Калашова (также известного как Шакро Молодой).

Крамаренко уволился из Следственного комитета почти сразу после того, как были заведены дела на экс-главу собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его соратников Дениса Никандрова и Александра Ламонова. Их подозревают в покровительстве Шакро Молодому. Последнее место работы Алексея Крамаренко — «Роснефть». Изначально сообщалось, что он возглавляет там юридический отдел, однако позже выяснилось, что он работает в службе безопасности нефтяной компании. В СМИ называли Крамаренко человеком, близким к бывшему главе службе безопасности «Роснефти», генералу ФСБ Олегу Феоктистову (сыгравшему важную роль в задержании экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева).