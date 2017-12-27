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27.12.2017 18:08

Каким будет прекрасный Петербург 2018-го

Метро, дороги и футбольные подвиги. «Фонтанка» собрала главные обещания петербургских чиновников (и не только), чтобы было с кого спросить через год.
Каким будет прекрасный Петербург 2018-го
Александр Николаев/Интерпресс

На недавнем фуршете с представителями бизнеса президент Владимир Путин призвал готовиться к тому, что следующий год окажется не лучше нынешнего. «Фонтанка» благодарит за откровенность, однако на некоторый прогресс все же рассчитывает. И записывает, какие именно блага обещают петербуржцам на следующий год. 

Открыть пять новых станций метро

Эпопея долгая, но с большими шансами на успех. В 2014 году сообщалось, что «Новокрестовскую» откроют к Кубку Конфедераций-2017, чтобы отрепетировать транспортное обеспечение стадиона перед мундиалем. Сложилось как сложилось, теперь цель — 30 марта. Именно к этому времени должны достроить продолжение Невско-Василеостровской линии с «Новокрестовской» и «Беговой». Слабое место — именно «Беговая», работы там идут с отставанием

Метрополитен хотел бы, чтобы одновременно ввели и три новые станции Фрунзенского радиуса – «Дунайскую», «Проспект Славы» и «Южную» вместе с депо «Южное», но не срастется. Фиолетовую линию «дорисуют» в лучшем случае в мае, если добавят 4,1 млрд на работы. Так-то «Метрострой», по контракту, может строить до конца года. 

Довести до ума велодорожки и парковки

Два главных проекта Центра управления парковками работают, по правде говоря, кое-как. Велосипедные дорожки вдоль набережных прерываются у мостов, а на зиму становятся площадкой для складирования снега, причем на вполне законных основаниях. Разметка стирается, исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом, упирается в киоски. Это досадно, но понятно — проект пилотный, в следующем году чиновники обещают решить эти проблемы, а заодно проложить еще 40 км велополос. 

А вот с платной парковкой воистину обещанного три года ждут. Оснований штрафовать неплательщиков КРТИ никак не добьется, миллиард уже недополучен. Время «Ч» назначали на 1 ноября, однако на региональном уровне вопрос не решается. По словам главы комитета, надежда – на изменения в КоАП, которые Госдума, как ожидается, рассмотрит весной 2018-го. 

Выпустить «Чижика» из клетки

Суперсовременный и дорогой трамвай должен был поехать от Ладожского вокзала к депо на Хасанской еще в ноябре. Сроки сдвигали по чуть-чуть, а потом решили не мелочиться и скакнули сразу на первый квартал 2018 года. По данным «Фонтанки», часть работ уйдет на апрель.  

Смольный и концессионер (ТКК) рядятся, кто виноват в задержке, но какие-то уроки из произошедшего, видимо, извлечены. Новые участки под расширение трамвайной сети Красногвардейского района передают заранее, уже сейчас. Обещают, что целиком маршрут достроят, как и предполагалось, до конца 2018-го.  

Смотать провода на Невском

Под программу «Чистое небо» уже выделяют деньги и троллейбусы, а с точными сроками ясности все еще нет. Разговоры о том, чтобы освободить центр города от воздушных линий связи и транспортной контактной сети идут давно. Комитет по информатизации уже проложил вдоль Невского волоконно-оптический кабель, готовы и 10 поперечных переходов, куда можно убирать провода. Начать обещают весной; до президентских выборов, видимо, ворошить эту тему не будут. Комитет по транспорту, со своей стороны, не дает и такой конкретики. 

«Автономные» троллейбусы вроде собрались запускать по Невскому проспекту после того, как небесную панораму освободят от проводов и перетяжек. Однако в декабре они уже вышли на два маршрута в Приморском и Красносельском районах. Закупки троллейбусов на следующий год незначительны, но губернатор утверждает, что программа по-прежнему намечена на 2018-й.

Рассчитаться с дольщиками «СУ-155»

Еще одна долгая история. Еще в 2014 году дольщики «СУ-155» в Приморском районе заявили, что боятся повторить судьбу покупателей компании «Город». Прошло три года; комитет по строительству заявляет, что 1100 человек смогут получить свое жилье в ЖК «Новая Каменка» в первом квартале 2018 года. Правда, в начале декабря выяснилось, что госстройнадзор обнаружил отсутствие так называемых межэтажных противопожарных отсечек в вентиляционных шахтах в нескольких корпусах. Без устранения этого брака сдать дома будет нельзя. Дольщики, в свою очередь, жалуются на протекающие швы, неработающие лифты, недостроенные межквартальные проезды и не подготовленные к сдаче инженерные сети квартала.

Дотянуться до Москвы через М-11

Скоростную магистраль между Москвой и Петербургом хотели достроить к чемпионату мира по футболу, но не вышло. Подрядчик двух условно петербургских участков (от Мясного Бора до КАД) итало-турецкая компания «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» надеется успеть к 30 июня, «Автодор» сомневается. Тем не менее до конца года трассу точно обещают сдать в полном объеме. С 543-го до 646 км будет четыре полосы движения, дальше до кольцевой 6 полос. Расчетная скорость — 150 км/ч, тариф на проезд пока не называют.

Принять от 400 тысяч до миллиона болельщиков

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов заявил, что в Петербурге на время мундиаля ожидается приезд 360 тысяч болельщиков. Губернатор Георгий Полтавченко повысил ставки до 400 тысяч. Вице-губернатор Игорь Албин же и вовсе ждет более миллиона.

На встречу гостей в любом случае потратят десятки миллионов рублей, одни цветы обойдутся в 180 млн. Впрочем, на общем количестве туристов, по итогам года, это особо не скажется, загрузка отелей и так высокая. Как заявлял весной глава профильного комитета Андрей Мушкарев, речь и идет о качественном изменении состава приезжающих. С учетом новогодних праздников, въездной турпоток в 2017-м составит порядка 7,5 млн человек.  

Подключить пассажиров к Wi-Fi

Формировать единое Wi-Fi пространство на общественном транспорте начали с метрополитена. В декабре подключили все 5 линий. Примеру подземки последовали и другие перевозчики. К марту 1200 автобусов подключит «Третий парк», к маю еще 700 оборудует «Пассажиравтотранс», между ними Wi-Fi появится в 400 трамваях и троллейбусах Горэлектротранса. Схемы финансирования у всех разные, неизменно требование по интеграции в общее пространство. Это значит, что, авторизовавшись в одном из видов общественного транспорта, не придется делать это снова, пересаживаясь в другой. В метро работы выполняла «Максима Телеком», ее же привлекает «Третий парк», с ней же комтранс подписал соглашение о стратегическом партнерстве. Но наземные городские перевозчики не признаются, объявляют конкурсы — 100 млн рублей на двоих.

Похлопать 35 голам от форвардов «Зенита»

Не то чтобы обещание, но требование непосредственного начальника. Тренер «Зенита» Роберто Манчини еще летом заявил, что связка Кокорин – Дзюба должна забить по итогам сезона не менее 35 голов. К новому году у Кокорина 18 голов, у Дзюбы — 2. Если смотреть по статистике Александра в начале турнира, он мог бы потянуть рубеж в 35 мячей и в одиночку. Вот только с 7 октября он отличился всего три раза, налицо спад. Дзюба и вовсе потерял место в стартовом составе и, по информации журналистов, готов уйти из клуба в аренду. 

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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