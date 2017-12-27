Аспирант СПбГУ открыл новый минерал батагаит

В научном парке Санкт-Петербургского госуниверситета была расшифрована структура минерала, найденного почти 40 лет назад в Республике Саха.

Как сообщается на сайте университета 27 декабря, имя минералу дано в честь названия поселка Батагай, рядом с которым его и обнаружили. Батагаит исследователи Кольского научного центра нашли в 80-х годах прошлого века, но расшифровать его структуру тогда не удалось. Теперь это сделал аспирант СПбГУ Тарас Паникоровский. Минерал сложный, как в изучении, так и по составу, возможность его практического применения пока не определена. Батагаит не имеет аналогов, это почти бесцветные, ломкие пластины, слегка отливающие голубым.

Параллельно с расшифровкой структуры ученые создали новый метод исследования, который теперь можно использовать при похожих ситуациях.

Батагаита в распоряжении ученых пока очень мало, поэтому в университете задумались о его синтезе в лабораторных условиях.

К слову, на том же месторождении в Якутии во время еще советской экспедиции был найден и другой уникальный минерал, епифановит, названный в честь геолога Порфирия Епифанова. Его описание было опубликовано только в 2017 году.