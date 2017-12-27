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27.12.2017 17:37

Аспирант СПбГУ открыл новый минерал батагаит

В научном парке Санкт-Петербургского госуниверситета была расшифрована структура минерала, найденного почти 40 лет назад в Республике Саха. 

Как сообщается на сайте университета 27 декабря, имя минералу дано в честь названия поселка Батагай, рядом с которым его и обнаружили. Батагаит исследователи Кольского научного центра нашли в 80-х годах прошлого века, но расшифровать его структуру тогда не удалось. Теперь это сделал аспирант СПбГУ Тарас Паникоровский. Минерал сложный, как в изучении, так и по составу, возможность его практического применения пока не определена. Батагаит не имеет аналогов, это почти бесцветные, ломкие пластины, слегка отливающие голубым. 

1 – батагаит, 2 – самородная медь, 3 – фторапатит//Пресс-служба СПбГУ
1 – батагаит, 2 – самородная медь, 3 – фторапатит//Пресс-служба СПбГУ

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Параллельно с расшифровкой структуры ученые создали новый метод исследования, который теперь можно использовать при похожих ситуациях. 

Батагаита в распоряжении ученых пока очень мало, поэтому в университете задумались о его синтезе в лабораторных условиях. 

К слову, на том же месторождении в Якутии во время еще советской экспедиции был найден и другой уникальный минерал, епифановит, названный в честь геолога Порфирия Епифанова. Его описание было опубликовано только в 2017 году.


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