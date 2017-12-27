Провести время с детьми – бесценно

Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе!

Лучшее место для отдыха с малышами – Angry Birds Activity Park, для ребят постарше и подростков – идеальное место Gorilla Park. Сейчас в обоих парках действуют специальные новогодние программы.

Angry Birds Activity Park

В разгар новогодних ёлок легко стать членом дружной команды – в новогоднем квесте найдутся занятия и для детей, и для родителей. Для каждого возраста – своя программа с загадками и головоломками, любимыми персонажами и неожиданными сюжетами. И, конечно, сладкие подарки для юных исследователей. Новогодняя программа станет приятным дополнением к дню развлечений и отдыха – билет на ёлку включает безлимитное посещение аттракционов вплоть до закрытия парка. Не отказывайте себе в удовольствии вместе с ребенком «упасть» с Башни свободного падения или заблудиться в Зеркальном лабиринте в Angry Birds Activity Park, пройти Веревочный курс или испытать себя на трассах для скалолазания и экстремальных испытаний в Gorilla Park.

Кроме того, до 8 января в Angry Birds Activity Park для всех посетителей парка действует БЕСПРОИГРЫШНАЯ новогодняя лотерея, в которой любой посетитель может выиграть чудо-приз от парка и партнеров. Главный приз – годовой абонемент в Angry Birds Activity Park.

Gorilla Park

Для взрослых, которые ещё помнят запах «Красной Москвы» и скучают по дружным хороводам, команда Gorilla Park подготовила корпоратив «Новый Год, как раньше».

Сказочные ёлки на Острове птичек и свинок, экстремальный Новый год в компании Гориллы, встреча с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой, фирменные подарки и множество сюрпризов – заряд бодрости и хорошего настроения обеспечен на весь год!

Билеты можно приобрести онлайн на сайтах парков.

Angry Birds Activity Park, Полюстровский, 84А, ТРК «Европолис», 3 этаж

Gorilla Park, Долгоозёрная, 14, ТРК "5 Озёр», 4 этаж