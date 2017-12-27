Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в «Домодедово» и пожаловались Бастрыкину
Восемь бывших сотрудников компании «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в аэропорту «Домодедово». Как сообщают 27 декабря «Такие дела», они требуют выплатить долги по зарплате.
По словам голодающих собеседников издания, полиция аэропорта не препятствует акции, напротив, начальник местного ОВД помог составить и отправить по факсу заявление в Следственный комитет о хищении зарплат.
Как ранее сообщала Росавиация, долги по зарплате перед сотрудниками «ВИМ-Авиа» составляют 443 млн руб. Средства для выплаты зарплат в наличии, но, по словам гендиректора авиакомпании Вячеслава Кононенко, «все денежные средства, поступающие на счета «ВИМ-Авиа», автоматически блокируются и направляются в счет погашения долгов перед фискальными органами».
Напомним, что одно дело в отношении бывших собственников и руководителей «ВИМ-Авиа» уже расследуется: СК полагает, что они присваивали денежные средства пассажиров и приобретали для самолетов компании авиатопливо по завышенной цене у подконтрольных им же фирм.
27 декабря 2017 года уголовное дело «ВИМ-Авиа» по распоряжению Александра Бастрыкина передано для расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел. Как сказано в релизе ведомства, «для обеспечения оперативности и полноты расследования».
Справка:
Проблемы «ВИМ-Авиа» начались в мае 2017-го. Компания задолжала за сервисное обслуживание своих самолетов в Турции, они не были вовремя возвращены (удержаны по той же причине — до полного погашения задолженности). Оставшиеся мощности «ВИМ-Авиа» бросила на обеспечение московского авиаузла, а на других направлениях начались веерные задержки. Основной удар приняли пассажиры Пулково. Компания долгое время отказывалась признавать проблемы, пока к сентябрю Домодедово не отменило 19 рейсов за топливные долги.
К краху «ВИМ-Авиа» располагала 26 самолетами Airbus (6) и Boeing (20). Она создана в 2002 году, аббревиатура скрывает инициалы основателя, Виктора Ивановича Меркулова. В настоящее время зарегистрирована в Татарстане.