Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в «Домодедово» и пожаловались Бастрыкину

Восемь бывших сотрудников компании «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в аэропорту «Домодедово». Как сообщают 27 декабря «Такие дела», они требуют выплатить долги по зарплате.

По словам голодающих собеседников издания, полиция аэропорта не препятствует акции, напротив, начальник местного ОВД помог составить и отправить по факсу заявление в Следственный комитет о хищении зарплат.

Как ранее сообщала Росавиация, долги по зарплате перед сотрудниками «ВИМ-Авиа» составляют 443 млн руб. Средства для выплаты зарплат в наличии, но, по словам гендиректора авиакомпании Вячеслава Кононенко, «все денежные средства, поступающие на счета «ВИМ-Авиа», автоматически блокируются и направляются в счет погашения долгов перед фискальными органами».

Напомним, что одно дело в отношении бывших собственников и руководителей «ВИМ-Авиа» уже расследуется: СК полагает, что они присваивали денежные средства пассажиров и приобретали для самолетов компании авиатопливо по завышенной цене у подконтрольных им же фирм.

27 декабря 2017 года уголовное дело «ВИМ-Авиа» по распоряжению Александра Бастрыкина передано для расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел. Как сказано в релизе ведомства, «для обеспечения оперативности и полноты расследования».