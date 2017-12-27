Рогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который курирует оборонно-космическую отрасль, заявил, что причиной аварии спутника «Метеор-М» стало то, что ракета-носитель была настроена на запуск с другого космодрома.

Свое заявление Рогозин сделал 27 декабря в эфире телеканала «Россия-24». Ракета «Союз» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Вице-премьер рассказал: «Настройки (ракеты. — Прим. ред.) действительно были под Байконур: не посчитали азимут».