Рогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который курирует оборонно-космическую отрасль, заявил, что причиной аварии спутника «Метеор-М» стало то, что ракета-носитель была настроена на запуск с другого космодрома.
Свое заявление Рогозин сделал 27 декабря в эфире телеканала «Россия-24». Ракета «Союз» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Вице-премьер рассказал: «Настройки (ракеты. — Прим. ред.) действительно были под Байконур: не посчитали азимут».
Справка:
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М», но из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с «Восточного» оказался неудачным.
В СМИ сообщали, что причиной аварии стало то, что разгонный блок сошел с намеченной орбиты из-за неправильного ориентирования. Отделившись от ракеты-носителя, «Фрегат» вместо разгона затормозил.