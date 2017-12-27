Главред «ДП»: Другие варианты смены акционеров нравились нам меньше

Главный редактор «Делового Петербурга» не ожидает от нового собственника издания вмешательства в редакционную политику. В ставке на электронную подписку редакция и владелец сошлись, сообщил «Фонтанке» Максим Васюков 27 декабря.

Сегодня стало известно, что газету выкупил Григорий Березкин, которому принадлежит также РБК, «Комсомольская правда» и Metro. По словам Васюкова, сотрудники влиятельного издания Северной столицы восприняли эту новость позитивно.

«Как вы догадываетесь, другие варианты смены акционеров нравились коллективу меньше», – рассказал он.

Напомним, в конце октября «Новая газета» сообщила, что «Деловой Петербург» (а также интернет-газету «Фонтанка») хочет купить владелец холдинга «Конкорд» Евгений Пригожин. По информации РБК, изданием также интересовалась «Национальная медиа группа» (НМГ это отрицает).

«Деловому Петербургу» эта сделка пойдет на пользу, – добавил Васюков. – Я более чем уверен, что Березкин не будет вмешиваться в редакционную политику газеты, как он не вмешивается в редакционную политику РБК. Его интересует наш коммерческий успех, чтобы мы развивались и зарабатывали больше денег. По этому поводу у нас есть взаимопонимание: Григорий Березкин поддержал нашу ставку на электронных подписчиков. Никаких кадровых решений пока не планируется».