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27.12.2017 20:00

Setl City досрочно сдала корпус 1 в ЖК «Солнечный город»

Setl City досрочно сдала корпус 1 в ЖК «Солнечный город»
ЖК "Солнечный город"/Setl City

Setl City на три месяца раньше срока ввела в эксплуатацию корпус 1 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. 12-этажный дом представляет собой здание П-образной конфигурации с полузамкнутым дворовым пространством. 

В корпусе спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных и встроенные коммерческие помещения, в которых впоследствии откроются магазины шаговой доступности. Застройщик также обеспечил дом подземной автостоянкой, рассчитанной на 230 машин, установил яркие детские городки и площадки для игр с безопасным покрытием, благоустроил места для отдыха взрослых. Сейчас внутри корпуса ведутся отделочные работы – все квартиры будут переданы дольщикам согласно графику, не позднее срока, указанного в договоре.

Одновременно с жилым домом Setl City сдала трехэтажный детский сад, рассчитанный на 220 малышей. Отметим, что в декабре Setl City ввела в эксплуатацию корпус 4 ЖК «Солнечный город» и первый детский сад на 220 мест с бассейном. 

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 


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Новости компаний
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27.12.2017 20:00

Setl City досрочно сдала корпус 1 в ЖК «Солнечный город»

Setl City на три месяца раньше срока ввела в эксплуатацию корпус 1 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. 12-этажный дом представляет собой здание П-образной конфигурации с полузамкнутым дворовым пространством.
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27.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала корпус 1 в ЖК «Солнечный город»
Setl City на три месяца раньше срока ввела в эксплуатацию корпус 1 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. 12-этажный дом представляет собой здание П-образной конфигурации с полузамкнутым дворовым пространством.
ПАО «Группа ЛСР»
27.12.2017 11:25
«Группа ЛСР» сдала 175 000 кв. м жилья в проекте «Шуваловский»
«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу нескольких корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенного в декабре жилья, включая нежилые помещения и места общего пользования, составила практически 175 000 кв. м.
ЖК "Граф Орлов"/Строительная компания Л1
26.12.2017 12:52
Пятый корпус ЖК «Граф Орлов» введен в эксплуатацию
22 декабря «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 корпуса ЖК «Граф Орлов». Это один из двух самых фешенебельных домов комплекса. Его фасады выходят прямо на Московский проспект и на сквер, отделяющий жилые дома от проезжей части. В корпусе всего 47 квартир: двух-, трех- и четырехкомнатных. Общая площадь сданного жилья составляет 6600 квадратных метров.
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