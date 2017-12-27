Setl City досрочно сдала корпус 1 в ЖК «Солнечный город»

Setl City на три месяца раньше срока ввела в эксплуатацию корпус 1 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. 12-этажный дом представляет собой здание П-образной конфигурации с полузамкнутым дворовым пространством.

В корпусе спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных и встроенные коммерческие помещения, в которых впоследствии откроются магазины шаговой доступности. Застройщик также обеспечил дом подземной автостоянкой, рассчитанной на 230 машин, установил яркие детские городки и площадки для игр с безопасным покрытием, благоустроил места для отдыха взрослых. Сейчас внутри корпуса ведутся отделочные работы – все квартиры будут переданы дольщикам согласно графику, не позднее срока, указанного в договоре.

Одновременно с жилым домом Setl City сдала трехэтажный детский сад, рассчитанный на 220 малышей. Отметим, что в декабре Setl City ввела в эксплуатацию корпус 4 ЖК «Солнечный город» и первый детский сад на 220 мест с бассейном.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

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Справка о компании «Петербургская Недвижимость»