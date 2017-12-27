Setl City сдала второй детский сад в ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию второй детский сад, рассчитанный на 220 малышей, в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Детский сад оснащен бассейном, помещениями для физкультурных групповых занятий, музыкальным классом и пищеблоком. Во дворе благоустроены площадки для игр и отдыха, установлены детские городки, высажены кустарники.

Отметим, что в декабре этого года Setl City ввела в эксплуатацию корпус 4 ЖК «Солнечный город» и первый детский сад на 220 малышей с бассейном. Продолжается строительство школы, рассчитанной на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

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Справка о компании «Петербургская Недвижимость»