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23:47 27.12.2017
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После взрыва на Кондратьевском произошло отвратительное ДТП
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CAS не получал от Мутко иска на решение МОК
23:17
Переход с «Владимирской» на «Достоевскую» открыт
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Пострадавшая при взрыве в «Перекрестке»: я услышала глухой хлопок и увидела бледно-голубую вспышку
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Системы ПВО России в Сирии перехватили ракеты боевиков
22:52
Х5 Retail Group: Одна из госпитализированных - кассир магазина
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Трижды за вечер в Петербурге микроавтобусы «боролись» с общественным транспортом
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Коалиция США отказалась воевать в подконтрольных властям районах Сирии
22:23
ДТП на КАД остановило движение по внутреннему кольцу
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СМИ: В Бангладеш столкнулись два Як-130
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«Ладожскую» проверили, ничего опасного не нашли
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Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в супермаркете
20:38
Площадь Калинина оцеплена, Кондратьевский встал из-за взрыва в «Перекрестке»
20:37
После взрыва в «Перекрестке» госпитализированы 9 человек
20:34
Взрыв в «Перекрестке» квалифицирован как покушение на убийство
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27.12.2017 16:47

Игорь Албин решил пожить с бородой

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин решил под конец года несколько сменить имидж. 

После отпуска он появился на рабочем месте с бородой. «Впереди Новый год и Рождество Христово, идёт Рождественский пост, – прокомментировал он свое решение «Фонтанке». -  В этот период не очень много публичных мероприятий. Решил попробовать пожить с бородой (со щетиной долго не уживался)».

Игорь Албин решил пожить с бородой

Интересно, что незадолго до своего приезда в Петербург радикально изменить образ решил и свеженазначенный полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов. Он, напротив, избавился от растительности на лице, сбрив усы.


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Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
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