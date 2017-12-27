Игорь Албин решил пожить с бородой

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин решил под конец года несколько сменить имидж.

После отпуска он появился на рабочем месте с бородой. «Впереди Новый год и Рождество Христово, идёт Рождественский пост, – прокомментировал он свое решение «Фонтанке». - В этот период не очень много публичных мероприятий. Решил попробовать пожить с бородой (со щетиной долго не уживался)».

Интересно, что незадолго до своего приезда в Петербург радикально изменить образ решил и свеженазначенный полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов. Он, напротив, избавился от растительности на лице, сбрив усы.