Последние дни предновогодних акций от LEGENDA

Успейте воспользоваться специальными предложениями, которые распространяются на проекты «LEGENDA Дальневосточного» и 1 очередь «LEGENDA Комендантского».

29 декабря среди покупателей smart-квартир любого типа в проекте «LEGENDA Дальневосточного» состоится розыгрыш парковочного места за 10 000 рублей. Также покупатели квартир, для которых не предусмотрено машиноместо в подземном паркинге, смогут приобрести его по специальной цене при условии единовременной покупки вместе с квартирой.

Приобрести парковочное место на особых условиях можно и в 1 очереди проекта «LEGENDA Комендантского». Так, при условии единовременной покупки на стандартное машиноместо устанавливается специальная цена – 200 000 рублей.

Обращаем внимание, что количество парковочных мест в рамках данных предложений ограничено.

Legenda Комендантского 1 очередь - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО", разрешение на строительство №78-15044720-2015 от 16 марта 2015, проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/. Условия приобретения квартир на объекте, в т.ч. с условия банков по ипотеке – на сайте https://komendantsky.legenda-dom.ru/buy/

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", разрешение на строительство №78-012-0316-2015 от 21 октября 2015 года, проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/. Условия приобретения квартир на объекте, в т.ч. с условия банков по ипотеке – на сайте https://dalnevostochny.legenda-dom.ru/buy/

1) Акция «Розыгрыш паркинга за 10 000 рублей» в «LEGENDA Дальневосточного»

(Организатор акции – ООО «ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО» (ИНН – 7805659840, ОГРН 1147847330080, юр.адрес – 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.8, литер А, офис 304 каб.1).

Сроки проведения акции: 01.12.2017-29.12.2017

Подробности акции – в отделе продаж и консультаций по тел. (812) 677-00-00

2) Акция "Паркинг за 200 000 рублей» в I очереди «LEGENDA Комендантского»

Организатор акции – ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО» (ИНН – 7810828557, ОГРН 1117847205827, юр.адрес – 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.8, литер А, офис 308).

Сроки проведения акции: 18.12.2017-29.12.2017

Подробности акции – в отделе продаж и консультаций по тел. (812) 677-00-00.

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