В Приморье за взятку при строительстве космодрома “Восточный” арестован руководитель госкомпании

Благовещенский районный суд санкционировал арест человека по фамилии Варганов, обвиняемого в крупной взятке при строительстве «Восточного». Как сообщается на сайте суда 27 декабря, уголовное дело по пункту «в» части пятой статьи 290 УК России возбуждено СУ СК России по Амурской области по материалам ФСБ.

«Коммерсантъ», ссылаясь на «Интерфакс», называет размер предполагаемой взятки – 1 миллион рублей.

Кем является Варганов А. Ю., в судебном релизе не сообщается. Информация озаглавлена: «Суд арестовал руководителя одной из фирм, работавшей на космодроме «Восточный». Судя по предъявленному обвинению во взятке, Варганов может быть руководителем государственной компании либо акционерной компании, контрольный пакет акций которой принадлежит Российской Федерации.

Руководителей госкомпании или компании с государственным участием с такой фамилией и инициалами «Фонтанка» не нашла. По данным официального сайта, полный тезка обвиняемого с 2015 года является главным инженером института АО «Российские космические системы».

Строительство космодрома Восточный вблизи Углегорска в Амурской области началось в 2011 году. Оно сопровождалось забастовками рабочих, неоднократно жаловавшихся на невыплату зарплат, а также уголовными делами против субподрядчиков.

Одно из таких дел будет рассмотрено в Петербурге: в Дзержинский суд поступило дело трех руководителей компании «Трансинжиниринг», обвиняемых в мошенничестве на 100 миллионов рублей.