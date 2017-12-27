Facebook: Мы заблокировали Кадырова из-за санкций США
Аккаунты главы Чечни в соцсетях Facebook и Instagram были заблокированы из-за попадания Рамзана Кадырова в санкционный список США.
Об этом 27 декабря сообщает «Медиазона» со ссылкой на ответ пресс-службы Facebook, который поступил в ответ на запрос издания. «Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорится в сообщении соцсети.
Напомним, Instagram и Facebook-аккаунты Рамзана Кадырова перестали работать 23 декабря. Сам глава Чечни позже прокомментировал это так: «В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они, ни их хозяева».
Справка:
Делиться фотографиями в Instagram Рамзан Кадыров начал в феврале 2013 года. Уже к следующему году его блог стал самым популярным в Рунете. В 2015 и 2016 годах по цитируемости он оставлял позади бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, сенатора Алексея Пушкова, а также оппозиционера Алексея Навального. В этом году, по данным «Медиалогии», Кадыров подтвердил статус самого цитируемого блогера-главы региона, вдвое обогнав мэра Москвы Сергея Собянина.