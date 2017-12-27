Facebook: Мы заблокировали Кадырова из-за санкций США

Аккаунты главы Чечни в соцсетях Facebook и Instagram были заблокированы из-за попадания Рамзана Кадырова в санкционный список США.

Об этом 27 декабря сообщает «Медиазона» со ссылкой на ответ пресс-службы Facebook, который поступил в ответ на запрос издания. «Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорится в сообщении соцсети.

Напомним, Instagram и Facebook-аккаунты Рамзана Кадырова перестали работать 23 декабря. Сам глава Чечни позже прокомментировал это так: «В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они, ни их хозяева».