«ЮИТ Сервис» подарил детям «светящийся» праздник

Компания «ЮИТ Сервис» в преддверии любимого детьми праздника Нового года, по просьбе дошкольного образовательного учреждения ГБОУ Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (располагающегося на улице Мира, 38), украсила территорию детского сада уличными гирляндами, елочными шарами и светящимися фигурами новогодних персонажей. Помощь оказана в рамках осуществляемой концерном ЮИТ кампании «100 Добрых Дел».

В создании волшебства для воспитанников детского сада участвовали сотрудники ДОУ №82 и управляющая компании «ЮИТ Сервис» Светлана Аракелян, которая взяла на себя все заботы по созданию праздничного настроения. На территории детского сада были установлены и подключены светящиеся статуэтки, чарующий ниспадающий дождь и загадочные звезды, представленные в виде развешанных на деревьях гирлянд.

Процесс украшения принес массу положительных эмоций как сотрудникам детского сада, так и прохожим, которые с интересом останавливались полюбоваться украшениями и даже дать совет по размещению светящихся фигур.

Но, конечно, никого не оставили равнодушными искренние эмоции маленьких воспитанников детского сада, вышедших на прогулку. Дети устроили игры вокруг светящихся персонажей, пели по традиции о елочке, родившейся в лесу, и водили хороводы вокруг фигур…

Сотрудники детского сада выразили ЮИТ сердечную благодарность за оказанную помощь: «Меценатство на Руси всегда считалось почетным делом! Так пусть Ваше благородство и участие в жизни дошкольного учреждения вернутся к вам сторицей. Вы дарите не просто материальные ценности – Вы дарите счастливое детство нашим малышам…»

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