«Галамарт» с размахом отметит открытие шестого магазина в Петербурге

На январских каникулах в северной столице России откроется шестой магазин постоянных распродаж «Галамарт». Это более 7 000 наименований товаров для дома, спорта и отдыха по низким ценам, а также постоянные распродажи на товары сезонного спроса.

Праздничное открытие на Комендантской площади обещает быть по-настоящему грандиозным!

– ШОК-цены, действующие только 8 января. Махровые полотенца от 99 руб., электрочайники всего от 199 руб. или сушилки для белья от 299 руб., наборы столовой посуды от 399 руб.

– на все товары с 2 по 9 января будут действовать специальные сниженные цены.

– ценные подарки каждые 2 часа. Вручение в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. Подарки может получить покупатель, предъявивший чек за покупку в текущие 2 часа. Участники – все, кто совершит покупку от 500 руб. с 2 по 8 января.

– гарантированные подарки для каждого при покупке от 500 руб. с 2 по 8 января

– гарантированная скидка 10% при покупке от 3000 руб.

Экономные покупки становятся хорошей привычкой вместе с «Галамарт».

Адрес нового магазина в Санкт-Петербурге: ТРК «Атмосфера», Комендантская пл., 1А, 3 этаж

Праздничное открытие: 8 января с 10:00

www.galamart.ru

https://vk.com/galamart_official

Горячая линия: 8-800-333-4-000