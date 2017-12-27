Стрелок с московской фабрики «Меньшевик» скрылся от полиции

Полиция и Росгвардия завершили проверку территории фабрики «Меньшевик» и не нашли Илью Аверьянова, который устроил перестрелку.

Об этом 27 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу пресс-службы московского управления МВД Юрия Титова. Зона поиска теперь расширена на весь город, уточнили в полиции. Там опровергли появившуюся ранее информацию о том, что Аверьянова застрелили при задержании. И сообщили, что в столице объявлен план «Сирена» для задержания Аверьянова.

Справка:

Утром 27 декабря бывший директор «Меньшевика» Илья Аверьянов устроил перестрелку в здании фабрики. В результате погиб один человек — по предварительным данным, охранник. Сначала Аверьянов забаррикадировался в здании фабрики, которое было оцеплено полицией. Затем ему удалось скрыться. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Сам Аверьянов заявил, что борется с «бандой во главе с двумя прокурорами», которые «отобрали у него фабрику».