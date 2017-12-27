Маленьким жителям ЖК «Аннинский парк» подарят новогодний праздник

В преддверии Нового года ГК «УНИСТО Петросталь», администрация МО «Аннинское городское поселение» и жители ЖК «Аннинский парк» проведут для детей праздничную елку. Утренник состоится 30 декабря в 11.00 у дома №3 по улице Уланской.

Новогоднее представление для жителей Аннинского городского поселения подготовит творческий коллектив местного Молодежного культурно-досугового комплекса. На утреннике выступит самодеятельный народный коллектив «Новоселье». Участники фольклорного ансамбля проведут для ребят и их родителей новогоднюю игровую программу, а помогать им в этом будут Дедушка Мороз и Снегурочка. В роли сказочных персонажей выступят сами жители ЖК «Аннинский Парк». После подвижных конкурсов и тематических викторин детей ждет праздничное чаепитие от местных управляющих компаний.

Специально для этого праздника ГК «УНИСТО Петросталь» установит у третьего корпуса ЖК «Аннинский парк» 3,5-метровую живую елку и украсит ее синими, серебряными и белыми новогодними шарами, а также бусами и снежинками.

«Приятно видеть, что соседские сообщества, так хорошо знакомые каждому человеку, выросшему в простом советском дворе, вновь возрождаются. Жители нашего комплекса сами вышли с инициативой организовать такое хорошее мероприятие. Вместе с Дмитрием Рытовым, главой администрации Аннинского городского поселения, мы решили всецело поддержать эту идею и подарить детям праздник», – отметил Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь».

ЖК "Аннинский парк" - застройщик ООО "Квартал", разрешение на строительство № 47-RU47511-301-023К-2016 от 12 февраля 2016 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

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