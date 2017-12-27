Менеджеры автосалонов Петербурга, заработавшие 11 млн на «мелком шрифте», наказаны условно

Суд Петербурга вынес приговор аферистам из псевдосалонов, лукаво прописывающим в договоре автомобили по двойной цене. Так и не продав ни одной машины, они заработали 11 млн, но часть все-таки вернули обманутым клиентам и «купили» себе тем самым снисхождение.

Как сообщает 27 декабря объединённая пресс-служба судов города, Фрунзенский районный суд признал Евгения Верлана, Андрея Ефимова, Сергея Кубраса, Константина Московкина, Александра Комалова и Глеба Рагузина виновными в особо крупном мошенничестве. С 2011 года аферисты зарабатывали на доверчивых петербуржцах, желавших приобрести автомобиль, но ленившихся вникать в юридические тонкости. Покупателям предлагали самые ходовые марки по завлекательным ценам, но забывали рассказать о размере комиссии. Клиенты к мелкому шрифту не приглядывались и попадали в ловушку: заоблачными была и комиссия, и неустойка.

Состава для уголовного дела не могли найти два года, пока в один из таких подставных салонов в качестве покупателей не пришли оперативники «коррупционного» отдела экономической полиции Северной столицы. Обманутых клиентов набралось 12, лжесалонов – вполовину меньше. Общий ущерб составил 11 млн.

Вменяемая ОПГ часть 4 статьи 159 предусматривает до 10 лет лишения свободы, но о том, что обвиняемые реальный срок не получат, было ясно ещё два года назад. Гарантию свободы подсудимым дали 5,5 млн рублей, которые они вернули своим невнимательным клиентам.

Частичное возмещение ущерба закончилось для каждого из них четырьмя условными годами, а автором преступной схемы все так же указано неустановленное лицо.