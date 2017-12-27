Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира

Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%

Одиннадцатимиллионным пассажиром авиакомпании «Россия» стал Артем Косенко, который 27 декабря вылетел рейсом SU 6195 из московского аэропорта Внуково в Оренбург. Внуково является для «России» базовым аэропортом, через который авиакомпания выполняет полеты по 40 направлениям и с начала года уже перевезла более 5,3 миллионов пассажиров, что на 62% больше, чем годом ранее.

Торжественная церемония встречи юбилейного пассажира состоялась в зоне регистрации авиакомпании во Внуково, его поздравили представители «Россия» и аэропорта. От авиакомпании пассажиру были вручены бесплатный перелет на рейсы авиакомпании «Россия», модель самолета «Леолет», плед, набор новогодних игрушек и другие подарки. От воздушной гавани пассажиру был презентован набор сувениров.

Оренбург – важная точка в маршрутной карте авиакомпании «Россия», перевозчик является крупным в этом регионе и одним из важнейших работодателей, так как здесь располагается филиал компании. В сентябре 2016 года руководство авиакомпании приняло решение присвоить новому лайнеру Вoeing 737-800 имя «Оренбург» в качестве признания заслуг Оренбуржья в развитии гражданской авиации страны.