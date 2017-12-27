Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»

Вице-премьер России Виталий Мутко покидает пост председателя оргкомитета «Россия-2018», ответственного за подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Как сообщает 27 декабря «Коммерсант», его заменит Алексей Сорокин – гендиректор того же оргкомитета. Мутко планирует сосредоточиться на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и российского представителя в Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, 25 декабря вице-премьер Виталий Мутко приостановил свою работу на посту главы РФС до окончания судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно дисквалифицировал чиновника. Предположительно, 6 месяцев временно исполнять обязанности президента организации будет гендиректор РФС Александр Алаев.