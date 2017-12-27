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27.12.2017 15:05
Рынок жилой недвижимости: итоги года и прогнозы на 2018-й
Какие события (или явления, или тенденции) наиболее существенно повлияли на петербургский рынок жилой недвижимости в 2017 году? И какие три фактора будут определяющими для рынка в 2018-м? Говорим об этом в программе Дмитрия Синочкина "Квадрат".
Гости студии "Фонтанки": Ольга Трошева (ведущий аналитик "Петербургской Недвижимости") и Николай Пашков (руководитель Knight Frank SPb).
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