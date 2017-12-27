Рынок жилой недвижимости: итоги года и прогнозы на 2018-й

27.12.2017 15:05

Какие события (или явления, или тенденции) наиболее существенно повлияли на петербургский рынок жилой недвижимости в 2017 году? И какие три фактора будут определяющими для рынка в 2018-м? Говорим об этом в программе Дмитрия Синочкина "Квадрат".