ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза

Набитый качественной контрабандой контейнер посетили чекисты на юго-западе Петербурга. Ключника отыскали на соседней заправке, изысканнейший ассортимент к новогоднему столу приказано перепрятать.

Как стало известно «Фонтанке», днем 27 декабря к автозаправочной станции «Лигово» в Станционном поселке Красносельского района подъехали сотрудники службы экономической безопасности УФСБ и Росалкогольрегулирования. За станцией ютился синий контейнер, к которому была протоптана довольно глубокая тропа. По ней визитеры и проследовали, предварительно вызвав сотрудника АЗС с ключами. Он жал плечами с непонимающим видом, но услышал: «Не придуривайся» – и послушно пошел открывать.

Полки в контейнере ломились от изобилия. Бутылки элитного и просто дорогого алкоголя по 18 тысяч за бутылку стояли без акцизных марок, но это не подделки. Ассортименту позавидовал бы миллиардер Михальченко. С алкоголем соседствовали дорогие, тоже настоящие представители парфюмерной промышленности. Икра, без которой новогодний стол не стол, представлена виртуально — ценником и телефоном продавца Владислава.

«Фонтанка» позвонила Владиславу. «Не-е, в этом году никак — ни алкоголя, ни икры, ничего. Сотрудники ФСБ пришли, все заберут. А других точек нет», — сказал он.

Голос Владислава был глух и печален. Он предполагал побыть Дедом Морозом до самого боя курантов.

Роскошества действительно вывозят от АЗС. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК о незаконном обороте алкоголя.