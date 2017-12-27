Экспертиза подтвердила кустарный ремонт трапа Пулково

Конструкция трапа, из-за обрушения которого 28 сентября 2017 года в аэропорту «Пулково» погибла полуторагодовалая девочка, была нарушена при кустарном ремонте. Это установила проведенная Северо-Западным следственным управлением на транспорте экспертиза.

Вместо оригинального узла трапа – опорной оси верхней переходной площадки – в ходе ремонта был установлен самодельный аналог, имеющий принципиально другую конструкцию, не выдерживающий регулярных нагрузок при посадке и высадке пассажиров. Как сообщает 27 декабря Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, такие выводы получены экспертами-трасологами.

«Избранный способ замены оси не просто абсолютно не соответствует конструкции завода-изготовителя, но и является гораздо менее прочной конструкцией», – говорится в заключении экспертов.

Они установили, что в процессе эксплуатации «самодельной» оси происходило постепенное нарушение её целостности, образовывались кольцевые трещины, площадь которых развивалась, пока не произошло полного разрушения узла во время выхода потерпевших на площадку трапа.

Напомним, что трагический инцидент произошел в седьмом часу вечера 28 сентября уходящего года. 44-летняя жительница Петербурга вместе с годовалой внучкой прилетела из Шереметьево. При выходе из самолета пол трапа прогнулся, и пассажирка с ребенком на руках упала с высоты на асфальт.

В ходе расследования уголовного дела и комплексной проверки Пулково было установлено, что, в соответствии с распоряжениями «Воздушных ворот Северной столицы», ремонт импортных трапов осуществлялся Службой спецтранспорта Пулково, причем вместо оригинальных запчастей могли устанавливаться самостоятельно изготовленные детали.

В настоящее время следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении обвиняемому, начальнику участка механических работ Службы спецтранспорта Пулково Александру Козельскому, меры пресечения в виде домашнего ареста. В связи со смертью ребенка планируется перепредъявление обвинения по более тяжкой статье.