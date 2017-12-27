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27.12.2017 15:05

Суд разрешил «СПб Реновации» заниматься реновацией до 2029 года

Компании «СПб Реновация» удалось продлить срок реализации своей части программы развития застроенных территорий. Он должен был истечь в январе 2019 года. Однако, как сообщили в пресс-службе компании 27 декабря, арбитраж встал на сторону «СПб Реновации» в ее споре с комитетом имущественных отношений (КИО) и продлил действие документов, а значит, и срок реновации — до 2029 года.

В компании, впрочем, уточнили, что это решение первой судебной инстанции, скорее всего, будет обжаловано комитетом и пока не вступило в законную силу.

В 2018 году компания готова вывести на рынок шесть новых проектов, три из них – новые очереди в строящихся ЖК. В разработке – комплексы в поселке Песочный, в районе Нарвской заставы, а также вторые очереди в районе «Красного кирпичника» и в Сосновой Поляне, третья очередь ЖК «Астрид» в Колпино. Реновацией «хрущевок» компания занимается уже девять лет, в 22 кварталах. За это время из ветхих домов расселено 337 семей; в планах на ближайшие два года – переезд еще 228 семей.


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«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу нескольких корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенного в декабре жилья, включая нежилые помещения и места общего пользования, составила практически 175 000 кв. м.
ЖК "Граф Орлов"/Строительная компания Л1
26.12.2017 12:52
Пятый корпус ЖК «Граф Орлов» введен в эксплуатацию
22 декабря «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 корпуса ЖК «Граф Орлов». Это один из двух самых фешенебельных домов комплекса. Его фасады выходят прямо на Московский проспект и на сквер, отделяющий жилые дома от проезжей части. В корпусе всего 47 квартир: двух-, трех- и четырехкомнатных. Общая площадь сданного жилья составляет 6600 квадратных метров.
УК «Новоселье»
25.12.2017 16:47
ЖК «Новоселье: Городские кварталы» признан лучшим в Ломоносовском районе
Эксперты в области недвижимости оценили жилые комплексы разных районов Петербурга и Ленинградской области. Результаты были представлены порталом BSN.ru.
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