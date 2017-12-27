Суд разрешил «СПб Реновации» заниматься реновацией до 2029 года

Компании «СПб Реновация» удалось продлить срок реализации своей части программы развития застроенных территорий. Он должен был истечь в январе 2019 года. Однако, как сообщили в пресс-службе компании 27 декабря, арбитраж встал на сторону «СПб Реновации» в ее споре с комитетом имущественных отношений (КИО) и продлил действие документов, а значит, и срок реновации — до 2029 года.

В компании, впрочем, уточнили, что это решение первой судебной инстанции, скорее всего, будет обжаловано комитетом и пока не вступило в законную силу.

В 2018 году компания готова вывести на рынок шесть новых проектов, три из них – новые очереди в строящихся ЖК. В разработке – комплексы в поселке Песочный, в районе Нарвской заставы, а также вторые очереди в районе «Красного кирпичника» и в Сосновой Поляне, третья очередь ЖК «Астрид» в Колпино. Реновацией «хрущевок» компания занимается уже девять лет, в 22 кварталах. За это время из ветхих домов расселено 337 семей; в планах на ближайшие два года – переезд еще 228 семей.