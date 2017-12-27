Антимонопольщики усмотрели двойные стандарты в действиях Смольного

Комитет имущественных отношений выборочно разрешает строителям сооружений связи ставить столбы на государственной земле. К такому выводу пришли петербургские антимонопольщики.

Как сообщает 27 декабря управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу, жалоба ООО «Сервис-Телеком» на отказы от КИО строить опоры связи была рассмотрена 25 числа. Как объяснили УФАС предприниматели, чиновники отказали им в сентябре этого года, сославшись на то, что в городе нет нормативного правового акта, который определял бы условия размещения подобных объектов. Аргумент строителей — Земельный кодекс РФ и постановление правительства РФ. По ним на возведение объектов связи не требуется разрешения на строительство и они могут быть поставлены на государственной земле.

Как выяснили в УФАС, за прошедший год КИО 37 раз отказывал в строительстве объектов связи, 28 из которых мотивированы отсутствием нормативных актов. Однако были и обратные случаи — 29 раз комитету было достаточно того, что написано в Земельном кодексе, и с их разрешения были поставлены 9 линейно-кабельных сооружений связи, 15 антенных опор, 4 линии связи и 1 линия электропередач.

«Таким образом, в отношении одних хозяйствующих субъектов КИО приняты решения о разрешении объектов связи, а в отношении иных – необоснованные и немотивированные решения об отказе в размещении аналогичных объектов», – пришли к выводу в УФАС и предупредили комитет. Теперь в Смольном должны пересмотреть обращения «Сервис-Телеком» до 30 января. В противном случае антимонопольщики грозятся возбудить дело.