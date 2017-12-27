На юго-западе Петербурга 80 домов остались без отопления

Из-за дефекта на тепловых сетях Красносельского района Петербурга похолодало в десятках домов. ГУП «ТЭК» обещает закончить ремонт к утру.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, около одиннадцати утра 27 декабря во время планового обхода оперативная бригада зафиксировала утечку в тепловой камере на проспекте Ветеранов, 130. Чтобы предупредить прорыв, к ремонту приступили немедленно.

Магистральный трубопровод диаметром 530 мм питает 80 жилых и 14 социальных зданий. На время аварийно-восстановительных работ школы, детские сады и больницы рекомендовано поставить на проток. В жилых же домах батареи постепенно остывают, температура горячей воды также снижена.

Регламент отводит на ремонт 20 часов, теплоэнергетики рассчитывают справиться раньше срока.