Киев и Донбасс меняются пленными

На границу между самопровозглашенными народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной прибывают колонны военнопленных для обмена.

Как сообщила 27 декабря в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко, колонна с 306 пленными уже движется к месту освобождения.

«С самого утра вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями СБУ, прокуратуры, другими задействованными лицами посетили места, где смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кого передадут для освобождения наших ребят»,— пишет Геращенко.

Напомним, Украина передает непризнанным республикам 306 человек, те в ответ освобождают 74 пленных.