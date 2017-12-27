СМИ: Манчини надоело в России — он хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может уйти в «Милан». Как сообщает 27 декабря Football Italia, итальянского специалиста не устраивает жизнь в России, и при этом ему продолжают поступать предложения от различных клубов.

Одно из них поступило от «Милана». Отмечается, что представители итальянской команды Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли уже встречались с Манчини по поводу его будущего.

При этом президент «Зенита» Сергей Фурсенко уже заявил, что тренерский штаб продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. На зимний перерыв петербургский клуб ушел вторым в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.