СМИ: Манчини надоело в России — он хочет уйти из «Зенита»

Еще
19:45 27.12.2017
Пришлите свою новость!
19:20
В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали
19:19
Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты в «ВИМ-Авиа»
19:06
Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры
19:01
Из аварийного дома на Некрасова на месяц переселили 10 человек
18:58
«Фонтанка» за 60 секунд – 27 декабря
18:55
Петербуржцы взяли 20 наград на соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью
18:54
Константин Зырянов завершил игровую карьеру и возглавил «Зенит-2»
18:50
На дорогах Петербурга — вечерние 8 баллов
18:47
Анатолий Давыдов завершает тренерскую карьеру — он возглавит Академию «Зенита»
18:38
Верховный суд рассмотрит иск Telegram к ФСБ о рассекречивании переписки
18:32
Энергетики в Карелии полмесяца работают круглосуточно, снег и ветер продолжают обрывать провода
18:20
Тренировочные площадки к ЧМ-2018 будут сдавать в эксплуатацию до апреля
18:15
Суд прекратил преследование убитого соучастника Михальченко
18:10
НКО впервые оштрафовали в Петербурге за ссылку на нежелательные организации
18:03
Экс-главе управления СК по ЦАО Москвы предъявлено обвинение по делу Шакро Молодого
17:37
Аспирант СПбГУ открыл новый минерал батагаит
17:32
Платную парковку в центре Петербурга снег занял бесплатно
17:25
Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в «Домодедово» и пожаловались Бастрыкину
17:18
Протаранившие МАПП «Торфяновка» сами сдались властям
17:13
Рогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы
17:03
ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза
17:00
Главред «ДП»: Другие варианты смены акционеров нравились нам меньше
16:56
«Росфото» выложило в Сеть коллекцию фотографий Петербурга XIX века
16:47
Игорь Албин решил пожить с бородой
16:26
В Приморье за взятку при строительстве космодрома “Восточный” арестован руководитель госкомпании
16:22
Facebook: Мы заблокировали Кадырова из-за санкций США
15:59
Стрелок с московской фабрики «Меньшевик» скрылся от полиции
15:52
Менеджеры автосалонов Петербурга, заработавшие 11 млн на «мелком шрифте», наказаны условно
15:36
Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»
15:32
ДТП с бетономешалкой на КАД вынудило водителей ехать задом
15:10
Новогоднее шоу ограничит движение в центре Петербурга
15:05
Суд разрешил «СПб Реновации» заниматься реновацией до 2029 года
15:05
Рынок жилой недвижимости: итоги года и прогнозы на 2018-й
15:01
Экспертиза подтвердила кустарный ремонт трапа Пулково
14:56
Антимонопольщики усмотрели двойные стандарты в действиях Смольного
14:50
На юго-западе Петербурга 80 домов остались без отопления
14:30
Гнойный и ST обсудили «Звёздные войны» на рэп-баттле
14:28
Киев и Донбасс меняются пленными
14:12
СМИ: Манчини надоело в России — он хочет уйти из «Зенита»
14:09
Поисковикам наказано «забыть» baskino
14:05
Горсуд признал право Смольного на отказ в согласовании митингов
13:54
Владелец РБК Григорий Березкин приобрел «Деловой Петербург»
13:47
Путин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
13:44
Минфин рассказал о зарплатах министров
13:39
СМИ: Запущенный с Байконура первый ангольский спутник перестал выходить на связь
13:37
На дороге к Брусничному появились запрещающие знаки для автобусов
13:35
«Свободная фантазия» от молодых художников с инвалидностью открылась в «Англетере»
13:32
СМИ: В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова
13:21
Вышел первый трейлер «Черновика» Сергея Лукьяненко
13:15
Полиция нашла нелегала в суши-баре на Васильевском
13:10
В Москве началась «зачистка» фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
13:06
Как заставили сдаться напавшего на автобус с детьми
12:49
На Пражской прорвало трубу с кипятком, “Теплосеть” обещает починить к утру
12:42
МИД РФ: Претензии ЕС по поводу Навального не имеют оснований
12:39
На Большой Морской появился «парящий» фонтан
12:35
Петербургские археологи нашли детские игрушки третьего тысячелетия до нашей эры
12:27
Нападавшему на водителя школьного автобуса в Петербурге вменили вторую статью — хулиганство
12:23
Клиентов Job.ru заберет HeadHunter
12:18
СМИ узнали о задолженностях фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
12:06
Обнаружены последние работы Рафаэля
12:00
"Сенную площадь" проверили за 5 минут
11:57
"Сенную площадь" закрыли на проверку
11:53
Массовое ДТП произошло на выезде из терминала в Пулково
11:46
Комитет по развитию туризма: Петербург - лучшее туристическое направление Европы
11:35
Два петербургских ТСЖ переплатили за аудит больше 10 млн — виновному дали условно
11:32
Хакер, арестованный по делу о вирусе Lurk, обвинил ФСБ в его создании
11:26
Сотрудник «Северного ПКБ» осужден за мошенничество на 3 млн рублей
11:16
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать красную икру на Новый год
11:11
СМИ связались с директором фабрики «Меньшевик», который открыл стрельбу в Москве
11:05
Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
27.12.2017 14:12

СМИ: Манчини надоело в России — он хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини может уйти в «Милан». Как сообщает 27 декабря Football Italia, итальянского специалиста не устраивает жизнь в России, и при этом ему продолжают поступать предложения от различных клубов.

Одно из них поступило от «Милана». Отмечается, что представители итальянской команды Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли уже встречались с Манчини по поводу его будущего.

При этом президент «Зенита» Сергей Фурсенко уже заявил, что тренерский штаб продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. На зимний перерыв петербургский клуб ушел вторым в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00

Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53

Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга

Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48

«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE

Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Константин Зырянов завершил игровую карьеру и возглавил «Зенит-2»
Анатолий Давыдов завершает тренерскую карьеру — он возглавит Академию «Зенита»
Тренировочные площадки к ЧМ-2018 будут сдавать в эксплуатацию до апреля
Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»
СМИ: Манчини надоело в России — он хочет уйти из «Зенита»
Молодежная сборная России по хоккею начала выступление на чемпионате мира с поражения
Электрички для лыжников начнут ходить из Петербурга с 6 января
«Фенербахче» хочет забрать у «Зенита» Кришито
Пеле: Сборной России по силам выиграть мундиаль
FIFA поблагодарила Мутко за временную отставку с поста главы РФС
Обидно, что так получилось
Как Россия теряла медали Олимпиады-2014
Как футболисты «Зенита» проводят отпуск
Не год «Зенита»
12 подвигов Кокорина
Оставит ли залп в Сан-Себастьяне "Зенит" без стадиона
Накормить мундиаль и не облажаться
Баскетбольный «Зенит» поставил на ноги
Чемпионат мира: аренда в ажиотаже
Российский биатлон теперь еще хуже
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

"Фонтанка.ру"

ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза

Новости компаний
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
29.09.2017 16:15
120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить матчи «ВТБ Кубок Кремля»
Более 120 тысяч клиентов Группы ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля - 2017», который пройдет в спорткомплексе «Олимпийский с 14 по 22 октября.
Фото: sankt-peterburg.sportdoma.ru
27.09.2017 10:16
Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
«Петербургская Недвижимость» и Setl City наградили победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж
В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
«Петербургская Недвижимость»
25.08.2017 12:40
Олимпийская чемпионка выбрала компанию Setl City для покупки жилья
Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьева приобрела квартиру в ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City строит на 25-й линии Васильевского острова. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.