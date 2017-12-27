Поисковикам наказано «забыть» baskino

Роскомнадзор продолжает вычищать из Сети клонов заблокированных сайтов. В этот раз от миллионной аудитории под контролем регулятора отрезали очередной онлайн-кинотеатр.

Как сообщили в федеральной службе 27 декабря, под санкции попало «зеркало» кинотеатра baskino. Сам кинопортал уже заблокирован по решению Мосгорсуда как сайт с нарушающей авторские права информацией, а его копии с регулярностью попадают в «черный список». В этот раз вариация baskino собирала за месяц 44 миллиона зрителей, и это только российская аудитория.

По решению Минкомсвязи РФ, операторам сказано ограничить доступ к виртуальному «зеркалу», а поисковикам – предать пиратский ресурс забвению. Напомним, под санкции попали также онлайн-кинотеатры hdrezka, bigcinema, kinoprofi-online, kinobar, kinogo и другие, а также порталы с музыкой.