Горсуд признал право Смольного на отказ в согласовании митингов

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел решение о признании незаконным отказа Смольного в согласовании митинга на Марсовом поле 7 октября 2017 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 декабря, президиум горсуда рассмотрел кассационную жалобу председателя комитета по вопросам законности Леонида Богданова на решение того же суда, который 5 декабря установил, что Смольный незаконно отказал в согласовании митинга.

Сегодня президиум пришел к иному выводу, вернувшись к позиции Смольнинского райсуда: отказ в согласовании места и времени проведения публичного мероприятия (митинга) правомерен. Решение апелляционной инстанции отменено, Смольнинского суда — оставлено в силе.