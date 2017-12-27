Владелец РБК Григорий Березкин приобрел «Деловой Петербург»

Миллиардер и владелец РБК Григорий Березкин купил издание «Деловой Петербург». Сумма сделки не раскрывается.

О том, что сделка уже закрыта, «Фонтанке» рассказал главный редактор газеты Максим Васюков. В 14.00 в редакции пройдет собрание, на котором об этом объявят сотрудникам.

До настоящего времени основным собственником издания являлась «Форт груп», частью акций владел шведский медиахолдинг Bonnier. В феврале 2017 года «Форт груп» объявила о продаже своего пакета Максиму Васюкову, но перед сделкой компания, по данным The Bell, выкупила свою долю обратно.

В конце октября «Новая газета» сообщила, что «Деловой Петербург» (а также издание «Фонтанка») хочет купить владелец холдинга «Конкорд» Евгений Пригожин. По информации РБК, изданием также интересовалась «Национальная медиа группа» (НМГ это отрицает).