Путин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Действующий президент России лично подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом 27 декабря сообщает «Коммерсантъ». ЦИК принял бумаги у Владимира Путина, уточняет издание. Отметим, теперь у Центризбиркома есть пять дней на проверку документов. После этого он примет решение о регистрации или отказе в ней.

Напомним, накануне, 26 декабря, инициативная группа из 668 человек во главе с руководителем центра одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелевой официально выдвинула Путина кандидатом в президенты.