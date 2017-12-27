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27.12.2017 13:47

Путин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Действующий президент России лично подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты.

Об этом 27 декабря сообщает «Коммерсантъ». ЦИК принял бумаги у Владимира Путина, уточняет издание. Отметим, теперь у Центризбиркома есть пять дней на проверку документов. После этого он примет решение о регистрации или отказе в ней.

Напомним, накануне, 26 декабря, инициативная группа из 668 человек во главе с руководителем центра одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелевой официально выдвинула Путина кандидатом в президенты. 

Справка:

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.


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http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
Магазин "Кей"
27.12.2017 10:00
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