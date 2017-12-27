Путин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
Действующий президент России лично подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты.
Об этом 27 декабря сообщает «Коммерсантъ». ЦИК принял бумаги у Владимира Путина, уточняет издание. Отметим, теперь у Центризбиркома есть пять дней на проверку документов. После этого он примет решение о регистрации или отказе в ней.
Напомним, накануне, 26 декабря, инициативная группа из 668 человек во главе с руководителем центра одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелевой официально выдвинула Путина кандидатом в президенты.
Справка:
Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.