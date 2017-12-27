Минфин рассказал о зарплатах министров

Еще
19:45 27.12.2017
Пришлите свою новость!
19:20
В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали
19:19
Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты в «ВИМ-Авиа»
19:06
Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры
19:01
Из аварийного дома на Некрасова на месяц переселили 10 человек
18:58
«Фонтанка» за 60 секунд – 27 декабря
18:55
Петербуржцы взяли 20 наград на соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью
18:54
Константин Зырянов завершил игровую карьеру и возглавил «Зенит-2»
18:50
На дорогах Петербурга — вечерние 8 баллов
18:47
Анатолий Давыдов завершает тренерскую карьеру — он возглавит Академию «Зенита»
18:38
Верховный суд рассмотрит иск Telegram к ФСБ о рассекречивании переписки
18:32
Энергетики в Карелии полмесяца работают круглосуточно, снег и ветер продолжают обрывать провода
18:20
Тренировочные площадки к ЧМ-2018 будут сдавать в эксплуатацию до апреля
18:15
Суд прекратил преследование убитого соучастника Михальченко
18:10
НКО впервые оштрафовали в Петербурге за ссылку на нежелательные организации
18:03
Экс-главе управления СК по ЦАО Москвы предъявлено обвинение по делу Шакро Молодого
17:37
Аспирант СПбГУ открыл новый минерал батагаит
17:32
Платную парковку в центре Петербурга снег занял бесплатно
17:25
Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в «Домодедово» и пожаловались Бастрыкину
17:18
Протаранившие МАПП «Торфяновка» сами сдались властям
17:13
Рогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы
17:03
ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза
17:00
Главред «ДП»: Другие варианты смены акционеров нравились нам меньше
16:56
«Росфото» выложило в Сеть коллекцию фотографий Петербурга XIX века
16:47
Игорь Албин решил пожить с бородой
16:26
В Приморье за взятку при строительстве космодрома “Восточный” арестован руководитель госкомпании
16:22
Facebook: Мы заблокировали Кадырова из-за санкций США
15:59
Стрелок с московской фабрики «Меньшевик» скрылся от полиции
15:52
Менеджеры автосалонов Петербурга, заработавшие 11 млн на «мелком шрифте», наказаны условно
15:36
Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»
15:32
ДТП с бетономешалкой на КАД вынудило водителей ехать задом
15:10
Новогоднее шоу ограничит движение в центре Петербурга
15:05
Суд разрешил «СПб Реновации» заниматься реновацией до 2029 года
15:05
Рынок жилой недвижимости: итоги года и прогнозы на 2018-й
15:01
Экспертиза подтвердила кустарный ремонт трапа Пулково
14:56
Антимонопольщики усмотрели двойные стандарты в действиях Смольного
14:50
На юго-западе Петербурга 80 домов остались без отопления
14:30
Гнойный и ST обсудили «Звёздные войны» на рэп-баттле
14:28
Киев и Донбасс меняются пленными
14:12
СМИ: Манчини надоело в России — он хочет уйти из «Зенита»
14:09
Поисковикам наказано «забыть» baskino
14:05
Горсуд признал право Смольного на отказ в согласовании митингов
13:54
Владелец РБК Григорий Березкин приобрел «Деловой Петербург»
13:47
Путин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
13:44
Минфин рассказал о зарплатах министров
13:39
СМИ: Запущенный с Байконура первый ангольский спутник перестал выходить на связь
13:37
На дороге к Брусничному появились запрещающие знаки для автобусов
13:35
«Свободная фантазия» от молодых художников с инвалидностью открылась в «Англетере»
13:32
СМИ: В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова
13:21
Вышел первый трейлер «Черновика» Сергея Лукьяненко
13:15
Полиция нашла нелегала в суши-баре на Васильевском
13:10
В Москве началась «зачистка» фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
13:06
Как заставили сдаться напавшего на автобус с детьми
12:49
На Пражской прорвало трубу с кипятком, “Теплосеть” обещает починить к утру
12:42
МИД РФ: Претензии ЕС по поводу Навального не имеют оснований
12:39
На Большой Морской появился «парящий» фонтан
12:35
Петербургские археологи нашли детские игрушки третьего тысячелетия до нашей эры
12:27
Нападавшему на водителя школьного автобуса в Петербурге вменили вторую статью — хулиганство
12:23
Клиентов Job.ru заберет HeadHunter
12:18
СМИ узнали о задолженностях фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
12:06
Обнаружены последние работы Рафаэля
12:00
"Сенную площадь" проверили за 5 минут
11:57
"Сенную площадь" закрыли на проверку
11:53
Массовое ДТП произошло на выезде из терминала в Пулково
11:46
Комитет по развитию туризма: Петербург - лучшее туристическое направление Европы
11:35
Два петербургских ТСЖ переплатили за аудит больше 10 млн — виновному дали условно
11:32
Хакер, арестованный по делу о вирусе Lurk, обвинил ФСБ в его создании
11:26
Сотрудник «Северного ПКБ» осужден за мошенничество на 3 млн рублей
11:16
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать красную икру на Новый год
11:11
СМИ связались с директором фабрики «Меньшевик», который открыл стрельбу в Москве
11:05
Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
27.12.2017 13:44

Минфин рассказал о зарплатах министров

В открытые данные Минфина впервые включены сведения о среднемесячных зарплатах высших лиц федеральных органов, в том числе, зарплаты большинства министров. 

Как сообщает 27 декабря РБК, раскрыта информация о зарплатах работников, замещающих государственные должности, за 2016 год.

К лицам, замещающим государственные должности, относятся президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры, председатели Госдумы и Совета Федерации,, депутаты и сенаторы, руководитель Счетной палаты и ее аудиторы, федеральные судьи и председатели высших судов

В 2016 году самая большая в кабмине зарплата оказалась у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 млн руб. Если судить по антикоррупционной декларации министра, зарплата составила 22% от его годового дохода.

Министр экономического развития получил в 2016 году в качестве зарплаты 1.27 млн руб. (до середины ноября эту должность занимал осужденный за взятку Алексей Улюкаев), министр энергетики – 1,16 млн руб., глава МЧС – 954 тыс руб., министр промышленности и торговли – 921 тыс. руб. Министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования получили зарплаты в диапазоне от 497 до 634 тыс. руб.

Информация о заработной плате президента, а также руководителей Минобороны, МВД, СВР и ФСБ в открытых данных отсутствует.

При этом известно, что средняя зарплата руководителей правительства (премьер и вице-премьеры) в 2016 году составила 693 тыс. руб.

Средняя зарплата руководителей и аудиторов Счетной палаты – 668,8 тыс. руб., председателя и судей Конституционного суда – 615 тыс. руб.

Зарплаты депутатов Госдумы – 420 тыс. руб., членов Совета Федерации — 385 тыс. руб.

По данным Росстата, средняя зарплата федеральных чиновников в 2016 году – 116 тыс. руб.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50

ЖК «БауХаус» построили за год

Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01

Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее

Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Игорь Албин решил пожить с бородой
Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»
Горсуд признал право Смольного на отказ в согласовании митингов
Минфин рассказал о зарплатах министров
Следственный комитет запускает свое телевидение и обещает «показать всё»
Евросоюз усомнился в демократичности президентских выборов из-за отказа Навальному
Счетная палата нашла нарушений на 1,9 трлн рублей
Прокуратура предъявила комитету по печати неснесенную рекламу и лишние газетные киоски
Путина в президенты выдвинут 600 его знакомых
Новый полпред президента Александр Беглов вернулся в Петербург на "Сапсане"
«Другого кандидата нет и быть не может»
Как вести бизнес по-фински
Кто заменит Зюганова
Кто достоин помочь Путину на пути к президентству
Депутаты решили взять город под контроль
В деле Нелидова пересеклись матрешки и ФСБ
Тринадцать ответов Путина
Беглов возвращается в Петербург
Кучерявый ушел с бюстом Дзержинского
Вице-губернаторы переходят на личности
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

"Фонтанка.ру"

ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
УК “Новоселье”
26.10.2017 15:10
УК “Новоселье”: квартал “Дельта” будет введен в эксплуатацию раньше заявленного срока
Четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта комплексного освоения территории “Новоселье: городские кварталы” возводится с опережением графика
«Галамарт»
25.10.2017 12:06
Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
Успей за 60 секунд и забери с собой бесплатно! Суперконкурс на открытии пятого "Галамарта" в Питере
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.