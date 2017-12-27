Минфин рассказал о зарплатах министров

В открытые данные Минфина впервые включены сведения о среднемесячных зарплатах высших лиц федеральных органов, в том числе, зарплаты большинства министров.

Как сообщает 27 декабря РБК, раскрыта информация о зарплатах работников, замещающих государственные должности, за 2016 год.

К лицам, замещающим государственные должности, относятся президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры, председатели Госдумы и Совета Федерации,, депутаты и сенаторы, руководитель Счетной палаты и ее аудиторы, федеральные судьи и председатели высших судов

В 2016 году самая большая в кабмине зарплата оказалась у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 млн руб. Если судить по антикоррупционной декларации министра, зарплата составила 22% от его годового дохода.

Министр экономического развития получил в 2016 году в качестве зарплаты 1.27 млн руб. (до середины ноября эту должность занимал осужденный за взятку Алексей Улюкаев), министр энергетики – 1,16 млн руб., глава МЧС – 954 тыс руб., министр промышленности и торговли – 921 тыс. руб. Министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования получили зарплаты в диапазоне от 497 до 634 тыс. руб.

Информация о заработной плате президента, а также руководителей Минобороны, МВД, СВР и ФСБ в открытых данных отсутствует.

При этом известно, что средняя зарплата руководителей правительства (премьер и вице-премьеры) в 2016 году составила 693 тыс. руб.

Средняя зарплата руководителей и аудиторов Счетной палаты – 668,8 тыс. руб., председателя и судей Конституционного суда – 615 тыс. руб.

Зарплаты депутатов Госдумы – 420 тыс. руб., членов Совета Федерации — 385 тыс. руб.

По данным Росстата, средняя зарплата федеральных чиновников в 2016 году – 116 тыс. руб.