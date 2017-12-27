СМИ: Запущенный с Байконура первый ангольский спутник перестал выходить на связь

Специалисты пытаются установить связь со спутником AngoSat, накануне запущенным с космодрома Байконур. После успешного старта связь с первым в истории спутником Анголы потеряли.

«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», -сообщает 27 декабря телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» с первым национальным спутником Анголы стартовала с космодрома Байконур во вторник, 26 декабря. AngoSat должен обеспечить связь на всей территории Африки. Роскосмос доложил, что пуск произошёл в штатном режиме. Ракета-носитель двигалась согласно графику, и в 06.54 спутник успешно отделился от разгонного блока.

Напомним, в прошлый раз проблемы с выводом спутника на орбиту возникли у Роскосмоса 28 ноября. Тогда запуск произошёл с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М», но из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с Восточного оказался неудачным.