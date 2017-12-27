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19:45 27.12.2017
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27.12.2017 13:32

СМИ: В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова

Помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Хасайн Кадыров обратился в полицию с заявлением о краже в Москве.

Об этом 27 декабря пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По данным издания, 26 декабря около 22.00 на Ленинградском проспекте неизвестный разбил стекло «Мерседеса» Хасайна Кадырова и похитил сумку, в который были деньги, iPhone6 и iPad. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей. По подозрению в краже уже задержан 51-летний житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, Хасайн Кадыров занимает должность помощника главы Чечни и куратора духовных образовательных учреждений республики.


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ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
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13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
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12.12.2017 17:50
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Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
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11.12.2017 12:09
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В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
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06.12.2017 13:15
Инклюзивное образование сегодня: реалии и перспективы
С сентября 2016 года в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение детей с инвалидностью и без реализовано уже в 115 школах в 24 регионах
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