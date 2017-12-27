СМИ: В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова

Помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Хасайн Кадыров обратился в полицию с заявлением о краже в Москве.

Об этом 27 декабря пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По данным издания, 26 декабря около 22.00 на Ленинградском проспекте неизвестный разбил стекло «Мерседеса» Хасайна Кадырова и похитил сумку, в который были деньги, iPhone6 и iPad. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей. По подозрению в краже уже задержан 51-летний житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, Хасайн Кадыров занимает должность помощника главы Чечни и куратора духовных образовательных учреждений республики.