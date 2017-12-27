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27.12.2017 13:26

Достопримечательная Нева

В Минкульте обсуждают документ, который может коренным образом изменить правила охраны культурного наследия в Петербурге и Ленобласти. Охранять или, выражаясь точнее, придать статус достопримечательного места предлагается ни много ни мало всей реке Неве - от истока до границ исторического центра Петербурга.
Достопримечательная Нева
Георгий Поляков/Интерпресс

Акт историко-культурной экспертизы, обосновывающий принятие Невы в список объектов культурного наследия федерального значения «в виде достопримечательного места», научно-методический совет при министерстве рассматривал 22 декабря. Кроме экспертизы, обсуждали и собственно саму оцениваемую в акте проектную документацию. Как рассказали «Фонтанке» источники в совете, проект был воспринят скорее критически, чем положительно, признан сырым и недоработанным. Однако на самом деле важно не это (рано или поздно документацию «доведут до ума», считают собеседники «Фонтанки»), а то, что документ готовится, фактически, втайне от петербургских экспертов по культурному наследию. Если его примут, город ждет еще один конфликт застройщиков, властей и активистов градозащиты.

Как говорят в градозащитном сообществе, известие о том, что в Минкульте будет рассмотрен такой документ, появилось как гром среди ясного неба всего за два дня до заседания совета. Между тем открытый конкурс на проведение экспертизы был объявлен больше года назад, а контракт заключен с московским ООО «СмартФинанс» 5 августа 2016 года. Знакомые с ситуацией источники сообщают, что и в комитете по охране памятников (КГИОП) до середины прошлой недели об этой экспертизе также ничего не знали. Теперь же выясняется, что Минкультуры, вероятно, намеревается оформить как достопримечательные места все 36 частей объекта всемирного наследия, охраняемого ЮНЕСКО, – «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». В число компонентов входит и река Нева. 

Один из членов совета, директор-организатор НИИ культурного и природного наследия имени Лихачёва Юрий Веденин подтвердил нашему изданию, что смысл включения нового достопримечательного места в реестр объектов культурного наследия федерального значения – наконец оформить в российском законодательстве то, что уже давно охраняется ЮНЕСКО. Кроме того, по его словам, статус достопримечательного места позволяет поставить под охрану больше площадей, чем другие законодательные нормы — такие как зоны охраны, например. «Достопримечательное место позволяет очертить большие территории и включить их в реестр объектов культурного наследия. А зоны охраны — они точечные, они формируются вокруг ансамблей и сами объектом наследия не являются», – разъяснил Веденин «Фонтанке». 

Отметим, что в акте экспертизы, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки», говорится, что в границы будущего достопримечательного места попадет не только Нева: кроме нее, туда войдут еще три компонента объекта всемирного наследия – крепость Орешек, исторический центр Шлиссельбурга со Старо-Ладожским и Ново-Ладожским каналом и мемориал «Зеленый пояс Славы».

Достопримечательная Нева

Петербург не спросили

«Выиграла фирма, которая никакого отношения не имеет к охране памятников, – заявил «Фонтанке» депутат ЗакСа Алексей Ковалев. – Об этом тендере никто здесь не знал, никакого обсуждения этого техзадания не было. Потом, когда они выиграли, то начали, уже зимой 2017-го, привлекать специалистов. Потому что надо работу-то выполнять, для этого нужны лицензированные эксперты. Такие нашлись и с бору по сосенке слепили нечто. Но именно слепили. А потом за два дня до научно-методического совета Минкульт разослал эти документы. Это похоже на попытку чиновников прикрыть себе одно место через решения совета. Таким закрытым способом рассматривать подобный документ нельзя. И нельзя его так заказывать. Это как минимум нецелесообразное расходование средств Минкульта».

Городские власти тоже недовольны. Судя по официальному комментарию КГИОП, в комитете не скрывают раздражения по поводу происходящего. «КГИОП предварительно ознакомился с работой по отнесению к объекту культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места одного из компонентов Объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Данная работа, которая проводится московскими экспертами, не учитывает сложившуюся в Санкт-Петербурге систему охраны объектов культурного наследия, исторической среды, а также территорий, расположенных в границах компонентов и элементов Объекта всемирного наследия, – говорится в сообщении пресс-службы комитета. – Между тем петербургская система охраны культурного наследия неоднократно получала одобрение ведущих экспертов и признана лучшей в России».

Что будут охранять

Проектная документация ООО «СмартФинанс» включает в состав территории достопримечательного места:

– часть акватории Невы от истока (Ладожского озера) до границы исторического центра Петербурга, в том числе устья рек Охты, Спартак, Утки, Славянки, Ижоры, Тосны, Мги, Мойки, Черной речки (приток левого берега), протока Малой Невки, Черной (приток левого берега), Дубровки, Драгунского ручья, Двойного ручья, Богородицкого ручья, Черной речки (приток правого берега), Груневки, Черной (приток правого берега);

– акваторию Малоневского канала, части акваторий Старо-Ладожского и Ново-Ладожского каналов в пределах исторического центра Шлиссельбурга;

– часть акватории Ладожского озера вблизи истока Невы и острова Ореховый;

– набережные Невы в пределах Петербурга (облицовка берега, прилегающие пешеходные зоны со спусками к воде, озеленение): Малоохтинская, набережная вдоль Малоохтинского проспекта, набережная вдоль проспекта Обуховской Обороны, Октябрьская, Свердловская, Синопская, Смольная;

– озелененные (естественные и благоустроенные) берега реки Невы в пределах города Санкт-Петербурга — вдоль проспекта Обуховской обороны, Рыбацкого проспекта, вдоль Славянской, Заводской улиц и Советского проспекта в пос. Усть-Славянка, вдоль Шлиссельбургского шоссе в поселке Усть-Ижора, вдоль Шлиссельбургского шоссе и Садовой улицы в пос. Понтонный, вдоль Шлиссельбургского шоссе и Невской улицы в пос.

Саперный;

– озелененные берега реки Невы на территории Ленинградской области, в том числе:

– правый берег (Всеволожский район) — вдоль Новосаратовской улицы в деревне Новосаратовка, вдоль трассы 41 К-078, Ермаковской улицы, Овцынской улицы, улицы Щербинка, Стародачной улицы, Малопорожной улицы в поселке им. Свердлова, между деревнями Малые Пороги и Большие пороги, вдоль безымянных проездов в деревнях Большие пороги, Маслово, Оранжерейки, Остовки и Кузьминки, между деревней Кузьминки и поселком Пески (лесной массив), вдоль улицы Михаила Зощенко в поселке Пески, между поселками Пески и Дубровка, вдоль безымянных проездов в поселке Дубровка, между поселком Дубровка и деревней Черная речка (лесной массив Дубровка), вдоль безымянных проездов в деревнях Черная речка и Резвых, между деревнями Резвых и Шереметьевка, вдоль безымянного проезда в деревне Шереметьевка;

– левый берег (Кировский район) вдоль Петрозаводского шоссе, Ленинградского шоссе и Набережной улицы в города Отрадное, Петрозаводского шоссе, Ленинградского проспекта, набережной реки Мги, Набережной улицы, Старого шоссе в пос. Павлово, Петрозаводского шоссе между пос. Павлово и городом Кировском, Набережной улицы города Кировск, Магистральной улицы и набережной реки Невы в деревне Марьино, улицы Красный тракт между деревней Марьино и Шлиссельбургом;

– исторический центр Шлиссельбурга.

Как говорится в акте экспертизы, ее авторы предполагают, что в составе нового достопримечательного места будут введены четыре режима охраны, соответствующие типу территорий. В зонах с режимом Р-0 — самые жесткие требования, так как он объединяет территории объектов культурного наследия. Информация о них взята из схем расположения объединенных охранных зон в Петербурге. Режим Р-1 включает акваторию Невы, каменные набережные и мосты в пределах города. Его задачей является сохранение существующего облика набережных, в том числе не состоящих под охраной. Режим Р-2 включает акваторию Невы и ее естественные берега в пределах города и области. Его цель — сохранить естественные берега Невы как важную часть ее исторического облика, а кроме того, доминирование символических объектов — памятников, связанных с историей освоения этой земли и воинской памятью. И наконец, режим Р-З включает исторический центр Шлиссельбурга, сохранивший историческую планировочную структуру и частично — застройку XVIII — начала ХХ веков. Для этого режима, в отличие от трех других, разработаны градостроительные регламенты.

А что не будут

Официально с результатами работы ознакомили лишь одного петербуржца — главу петербургского отделения ИКОМОС Сергея Горбатенко, которому ни проект, ни его экспертиза решительно не понравились. 

«Авторы минимизировали задачу определения границ достопримечательного места, сведя его к руслу Невы и ее узкой долине до бровки береговых склонов, едва расширив эти границы до внешних ближайших к реке «проезжих частей» (за немногими исключениями), – пишет эксперт. – В результате границы стали напоминать «колбасную шкурку», туго натянутую на русло реки. Понятие достопримечательного места (ДМ) ... практически было сведено к природному объекту. <...> Вне границ ДМ оказались ранее входившие в них сады, исторические промышленные предприятия, ансамбли эпох конструктивизма и «сталинского» неоклассицизма, сохранившиеся фрагменты невских усадебных ансамблей, территории исторических поселений, таких как Усть-Ижора, Пелла и т.д.».

Вне границ достопримечательного места оказались дачи Дурново и Безбородко, комплекс построек Петроградского Металлического завода, ландшафт устья Охты, археологические памятники – бывшая крепость Ниеншанц и город Ниен, историческая промышленная застройка Синопской набережной, Дёминский сад, парк культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина (сад «Вена»), усадьба  А.И. Чернова «Сосновка», комплекс построек Николаевского сиротского института («Куракина дача»), с парком и гидротехническими сооружениями, а также Обуховский сталелитейный завод. 

«Без охраны остались и природные лесные массивы в верхнем течении Невы, – подчеркивает Горбатенко. – А процессы урбанизации берегов Невы идут чрезвычайно интенсивно. Создается впечатление, что ее авторы всячески стремятся им способствовать. Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что проектировщики из «СмартФинанса» поставили цель максимально облегчить свою задачу в ущерб ценности природного и культурного ландшафта, а авторы положительной экспертизы, к сожалению, за ними последовали». 

Плотину не построят

Юрий Веденин в целом об идее Минкульта отзывается хорошо. Но только не в существующем виде. «Конечно, какие-то виды деятельности ограничат, если подобное будет утверждено, – говорит ученый. – Их и надо ограничить. Например, многоэтажную застройку в некоторых местах, уничтожение берегов. Но территория не выводится из оборота — там возможно сельское хозяйство, водное. Кроме того, в достопримечательном месте выделяются не только территории памятников и зоны охраны, но и зоны регулируемой застройки — значит, строительство не запрещается, только ограничивается. Что касается обсуждаемого документа, то он явно не готов. Природная часть, например, практически не рассматривалась, гидрология. С границами проблема, которые идут по бровке берега. Почему-то поймы, террасы не вошли в эти границы, хотя нам же нужно охранять прибрежные ландшафты».

Ругают проект, впрочем, не только гуманитарии. Один из членов совета при Минкульте, инженер-гидротехник, профессор Алексей Беляков полагает, что «все эти достопримечательные места – просто кормушка, которая блокирует полезные действия, а коррупции дает зеленый свет». «Я надеюсь, что в обход совета никто в Минкульте не пойдет. Потому что одобрения не произошло, – рассказал он «Фонтанке». – Надо задаться вопросом, кому это надо, кому выгодно создавать эти достопримечательные места? Нам с вами, населению, невыгодно, это точно. Документ устанавливает регламенты, и чуть что, их надо будет преодолевать. А зачем преодолевать, если лучше этого не делать? Не принимать этого документа?» 

По словам ученого, проектанты понятия не имеют о Водном кодексе и действительно ведут границы по береговым откосам, давая возможность развернуться захватчикам общедоступных береговых полос (согласно закону, их ширина должна составлять как минимум 20 метров). «А как быть с безопасностью судоходства? Не дай бог что – к застроенному берегу судно пристать не сможет, и с берега помощи получить не сможет по той же причине», – говорит Беляков.

Кроме того, документ блокирует, например, давнюю идею о создании плотины («Невской ГЭС») на Ивановских порогах Невы. Напомним, такой замысел обсуждался при строительстве КЗС, но в результате город получил защиту только от нагонных наводнений, а от зажорных (во время ледохода и или ледостава) по-прежнему не защищен. Если же документ будет принят, о такой защите можно будет забыть окончательно. 

Сколько стоит статус

ООО «СмартФинанс» сотрудничает с Минкультом уже четвертый год. В 2014-м ООО заключило с ведомством 10 контрактов на 41 млн рублей, в 2015-м — 13 контрактов на 51 млн, в 2016-м — 10 контрактов на 68 млн, в 2017-м — 4 контракта на 17 млн. Практически все контракты похожи: это проекты зон охраны, границ территорий памятников, мониторинг их состояния и уточнение состава, историко-культурные экспертизы. Любопытно, что основной вид деятельности компании вряд ли имеет какое-то отношение к культуре: по данным СПАРКа, это услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита и налогового консультирования. 

Тем не менее только по одному Петербургу компания разрабатывает два проекта: ровно в тот же день, 5 августа 2016-го, она заключила с министерством аналогичный контракт, согласно которому должна была подготовить документы для придания статуса достопримечательного места Московскому шоссе. Стоимость этого контракта — около 3 млн, а контракта по Неве — 5,2 млн рублей. Заметим, что других заявок на открытый конкурс, объявленный Минкультом по Неве, не поступало; конкурс объявили несостоявшимся, контракт заключили с единственным заявителем.

Такие же проекты Минкульт заказывает по Ярославской, Московской области, Соловкам, Дагестану и ряду других мест. Причем местные градозащитники говорят, что есть случаи, когда «свалившийся как снег на голову» статус достопримечательного места ухудшает режим уже действующих в регионе зон охраны.  

Рано ли волноваться

В кулуарах органов власти на условиях анонимности ситуацию характеризуют жестко – причем как чиновники, так и городские активисты. Непонятно, например, разрешит ли подобный документ, если он будет принят, судоходство на Неве, и в каком объеме. Неясно, как можно будет строить мосты и тоннели. Некоторые формулировки в документации просто ставят в тупик: как, к примеру, понимать, что предметом охраны является «соотношение водной глади и каменных набережных»? И почему запрещено «самовольное озеленение»? Неизвестно. Некоторые источники прогнозируют, что ситуация будет развиваться так: проектную документацию, несмотря на критику, «косметически доработают», и Минкульт выпустит соответствующее распоряжение о «достопримечательном месте». После чего все юридические казусы лягут на плечи петербургских властей, а общественность не замедлит обвинить их в невыполнении указаний Минкульта. В результате, как говорят пессимисты, может выясниться, что на Неве в двух субъектах РФ окажется невозможна никакая деятельность. 

Впрочем, пока волноваться рано: по словам Ковалева, Минкульт на данный момент должен лишь подписать проектантам акты о выполненной работе, но из этого еще не следует, что после этого будет выпущено распоряжение о достопримечательном месте. Или что оно будет выпущено вообще. «Но в чем надо отдать должное Минкульту — он занялся Ленобластью, где власть вообще не озабочена никаким юридическим оформлением объектов наследия, – добавил депутат. – Минкульт хоть что-то сделал. Региональная власть, если хочет что-то охранять, по идее, должна самостоятельно подготовить проект достопримечательного места, зон охраны, утвердить это на своем уровне. Этого никто не делает в Ленобласти. И министерство вмешалось, хотя, может быть, как слон в посудной лавке». 

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


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ГК «УНИСТО Петросталь» выделяет от 2 до 5% бюджета на благоустройство территории
По словам генерального директора ГК «УНИСТО Петросталь» Арсения Васильева, на благоустройство территории жилого комплекса в среднем уходит от 2 до 5% от всего бюджета проекта и до 30% площади.
Магазин "Кей"
25.12.2017 10:00
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